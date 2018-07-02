中国驻美使馆发布安全提示 美媒有点小感慨

原标题：我国使馆发布安全提示，让美媒有点小感慨

（文/观察者网 朱新伟）我国驻美使馆前几天发布了一则常规的旅游提示，其中的一句话竟然让美媒有点小感慨。

“X国治安不靖，枪击、抢劫、盗窃案件频发。”美国《纽约时报》7月2日引述中国大使馆的旅游提示，然后问道，这是哪个地方呢？

答案是美国。

根据美国商务部数据，赴美旅游的中国游客数量从2009年的52万，上升至2016年的约300万人。

其实，我国驻美大使馆发布的旅游提示文字很平常，共罗列了八项，从“请关注天气预报”到防范电信诈骗，“如接到陌生人电话通知‘交通事故’、‘孩子被绑架’等信息时务必冷静，待通过其他渠道核实情况后再处理”等等，美国治安问题仅说了那么一句。但美国媒体还是敏锐地注意到了。

《纽约时报》报道称，在中国持刀伤人较为常见，而枪支则遭到严格管制。中国的枪击事件“在美国根本排不上号”。

该报引述一份2016年的报告，美国的每百万人枪杀命案率是31.2，在全球排名前列，比美国高的只有萨尔瓦多（446.3）和墨西哥（121.7）。

而中国的每百万人枪杀命案率仅为1.6。《纽约时报》说，这大致相当于你在美国坐飞机一命归西的概率。

该报还注意到，今年1月，美国国务院向赴华旅游的美国公民发布提示，其中一字未提暴力事件风险，相反，其超链接还引向另一份报告——文中写道，中国“基本上被认为是安全的地方”。

责任编辑：余鹏飞