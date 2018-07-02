山东临沂罐车爆炸10死9伤 5人涉嫌职务犯罪被公诉

原标题：临沂致10死“6•5”爆炸事故，5人涉嫌职务犯罪被公诉

法制网讯 近日，山东省莒南县检察院以涉嫌玩忽职守罪，依法对临沂临港经济开发区市场监督管理局原副局长孟辉、质量监督管理科原科长王卫强、综合稽查大队原大队长徐洪光，临沂市交通局临港经济开发区分局运管科原科长张传剑、原副科长葛壮吉5人提起公诉。

经审查查明，2015年至2017年，被告人孟辉、王卫强、徐洪光对临沂金誉石化有限公司工作监管不到位，放任该公司长期存在违法充装、操作人员无证上岗等违法行为，被告人张传剑、葛壮吉对临沂市金誉物流有限公司监管不力，致使该公司部分危险货物运输车辆长期处于脱管、漏管状态，且对金誉物流公司存在的安全隐患未采取有效措施督促其进行整改，造成该公司日常管理混乱，处置危险事故能力不高等问题，存在严重安全隐患。

2017年6月5日，临沂金誉石化发生“6•5”罐车泄漏重大爆炸着火事故，造成10人死亡、1人重伤、8人轻伤、直接经济损失4468万元的严重后果。

来源：法制网

责任编辑：余鹏飞