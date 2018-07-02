督察组：江苏泰兴废料污泥堆放未整改还变本加厉

原标题：中央督察两年有的丝毫未改，有的不减反增——江苏泰兴数万吨化工废料和污泥堆放长江边调查

近日，中央环保督察对江苏泰州市泰兴市进行“回头看”，发现两年前交办处置的一处化工废料填埋点的大量化工废料，丝毫未动就宣布完成整改；另一处污泥堆放点不减反增，从2万多吨增至约4万吨。

生态环境部对此严厉通报批评。如此严重的环保问题，地方政府为何视而不见，有的问题甚至在督察后变本加厉？“新华视点”记者进行了调查。

泰兴市滨江镇头圩村紧靠长江岸边堆放的污泥（6月11日摄）。 新华社记者季春鹏摄

环保督察组批评：两年未整改还变本加厉，面对督察百般隐瞒

6月11日、20日，在间隔不到10天的时间里，生态环境部官网两次刊文，通报批评泰兴市“两年未整改还变本加厉”“面对污染无动于衷，面对督察百般隐瞒”。

据生态环境部11日的通报，2016年第一轮中央环保督察期间，督察组发现泰兴市滨江污水处理有限公司违规将大量污泥堆放在长江干流岸边。这一污水处理厂接纳大量化工企业废水，其污泥成分复杂，应按危险废物处理。

随后，督察组将此作为重点案件转交地方整改。泰兴市政府于2016年8月反馈，污泥池已经停止使用，并公开承诺2016年11月底前启动污泥规范化处置。然而，今年6月9日，中央环保督察“回头看”时发现，原来认定的约2.3万吨污泥不但没有减少，反而增加到约4万吨。

环保督察“回头看”点名批评江苏泰兴长江边倾倒污泥“变本加厉”（6月11日摄） 。 新华社记者季春鹏摄

据生态环境部20日的通报，还是在2016年第一轮中央环保督察期间，群众举报泰兴化工园区在长江江堤内侧填埋大量化工废料，表层覆土掩饰，外表几乎看不出来。

这一案件作为信访件转办后，泰州及泰兴两级政府反馈，这些固废是木薯渣以及拆迁的建筑垃圾，不存在违法掩埋化工废料问题。随后，泰兴市有关部门仅将掩埋区域露天堆放的木薯渣及建筑垃圾简单清理后，即向上级反馈完成整改任务。

此次“回头看”过程中，督察人员调来挖掘机，对群众举报区域随机选点试探性挖掘。仅仅数铲之后，半米左右的沙土层之下就现出黑色的化工废料，刺激性气味强烈。

督察组连发两份通报，痛批泰州及泰兴两级政府“对督察整改敷衍塞责，而且变本加厉”“明知违法大量掩埋化工废料，却无动于衷；明知已污染土壤和地下水，却对督察组百般隐瞒”。

曾试图将污泥用于制砖，当地强调化工废料是历史遗留问题

泰兴市位于江苏省中部、长江下游北岸。记者6月21日在现场看到，滨江污水处理厂的污泥倾倒点位于泰兴市滨江镇头圩村，距离长江大堤仅约30米，现场有三个污泥堆积池。其中一个污泥池四周有水泥挡墙，污泥已干涸，泥面覆盖着塑料膜和稻草。另外两个污泥池则由土堤围成，看不出有任何防护措施，池面泛着黑水，恶臭刺鼻。

据生态环境部通报，就在督察人员现场检查时，还有翻斗车开来，往一个没有任何防护措施的池内倾倒泥浆。督察人员现场简单测试显示，池中污水pH值达到11左右。现场还看到，有渗滤液汩汩流出，进入一侧水塘。检测表明，塘边积水pH值约为9，池塘水已遭污染。

滨江污水处理厂以混合处理的方式，处置来自化工园区工业污水和城镇居民生活污水。依据中央环保督察组意见，其污泥成分复杂，应按危险废物处理。然而，滨江污水处理厂却将大量污泥堆放在江边，意图通过第三方检测确认为一般工业废弃物后再加以处理。

记者采访了解到，这一污水处理厂还试图将这些污泥交给当地一家建筑材料厂当作制砖材料加以利用。“如果被检测为一般工业废弃物，可掺杂到黏土砖中。”泰兴经济开发区管委会有关负责人说，“后来因这一建筑材料厂环评手续不全和缺乏相关设备而被搁置。”

此外，泰兴化工园区填埋化工废料的地点距离污泥堆放点不到3公里。记者在现场看到，这一填埋点西临长江堤岸不到50米，污染地块已加装绿色保护网和防尘隔离栏，有两台挖掘机正在开挖排水明沟。

泰兴经济开发区管委会相关人士告诉记者，泰兴化工园区委托第三方进行的调查表明，这一填埋点化工废料等垃圾总量达31950立方米，分布范围9000平方米，分布深度0.25米至8.3米。场地周边土壤和地下水均已受到污染，主要污染指标为重金属和有机污染物。

两处数万吨危废就填埋在长江边，给周边环境和长江水质安全带来巨大威胁，为何地方政府丝毫未改？

“危废处置费用是一般固废的10多倍。”滨江污水处理有限公司常务副总经理曹国家直言。

泰兴经济开发区管委会副主任王新宇说，这一填埋点是上世纪90年代园区启动建设时，为修筑防洪大堤取土而形成的沟塘。在1992年至2005年间，当地一些企业和个人将化工废料、建筑和生活垃圾堆放掩埋至此，后渐渐演变成“垃圾填埋场”。

“那时没有工业废弃物管理规范，垃圾焚烧厂等环保配套设施几乎为零，管委会的环保部门很晚才成立。”王新宇向记者反复强调这一点。

危废累积过多处置难，地方政府称要严肃问责

面对严厉通报批评，泰州市及下辖泰兴市开始直面问题。目前，泰兴承诺，一年内将这两处填埋点的污染物处置完毕。此外，泰兴市纪委监委已介入调查。

泰州市委主要负责人表示，地方党政主要领导是生态环境保护第一责任人，不能把环保问题遗留给后人，既要严肃问责，更要深刻汲取教训。

不过，由于欠账太多，地方政府发现要真正落实整改并不容易。

一方面是费用问题。这些废弃物如果当初就分类处理，成本比今天全部按危废来处理要低得多。然而现在这些废弃物已无法分离，只能全部按危废处理。泰兴市环保局相关负责人告诉记者，经初步预算，光4万吨污泥处理就需要6.5亿元，另一填埋点的化工废料处理费用预计需要3亿元。短时间内要拿出这么多的费用来处置这些危废，压力巨大。

另一方面是处置能力问题。泰兴市环保局副局长葛学勤表示，当地现有固废处置能力缺口较大，如今又多出这么多的危险废弃物，要在短时间内处理掉难度极大，还清历史欠账实不容易。

“如果当年及时处理这些化工危废，成本不会像今天这么高。”王新宇说。

责任编辑：桂强