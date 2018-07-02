南开大学统计与数据科学学院揭牌 首任院长马志明

原标题：南开大学统计与数据科学学院揭牌，马志明担任学院首任院长

本文图均为 南开大学新闻网 图

6月29日，南开大学统计学科建设研讨会暨统计与数据科学学院揭牌仪式在学校八里台校区省身楼隆重举行。中国科学院院士、发展中国家科学院院士马志明担任学院首任院长，为南开大学“双聘院士”政策实施后首位受聘者。

会上，南开大学党委副书记张亚宣读了南开大学统计与数据科学学院成立、南开大学聘请马志明院士担任统计与数据科学学院院长的决定。中国工程院院士、南开大学校长曹雪涛代表学校向马志明颁发致聘聘书，双方签署聘任协议。

为落实2018年学校人才工作会议精神，进一步实施人才强校战略，完善高端人才队伍建设机制，加大两院院士等顶尖人才的引育力度，全面助力学校“双一流”建设，南开大学将设置“双聘院士”岗位，大力引进两院院士来学校以非全职方式开展工作，学校和学院为引进院士提供岗位薪酬、学科建设经费、实验办公条件和团队建设等系统支持，全面保障院士工作的开展，更好地发挥院士在学科建设和队伍建设方面的引领作用。同时，各学院引进诺贝尔奖等国际学术大奖获得者、发达国家院士等顶尖人才，采取“一事一策”的方式，经学校人才工作领导小组审议通过，制定系统的聘任和待遇支持方案。

马志明长期在中国科学院应用数学研究所工作，历任副所长、所长、学术委员会主任。曾任中国数学会理事长、国际数学家大会组委会主席、国际数理统计学会（IMS）会士、国际数学联盟执委会副主席、中国数学会理事长。

当天现场，专家云集、高朋满座。中国科学院院士、发展中国家科学院院士、中国数学会前副理事长、国际数学联盟前执委、南开大学陈省身数学所教授龙以明，中国科学院院士、西安交通大学原常务副校长徐宗本，中国科学院院士、发展中国家科学院院士、北京大学学科办主任张平文，美国国家工程院院士、乔治亚理工大学教授史建军，加拿大皇家科学院院士、滑铁卢大学教授杨恩辉，国际统计最高奖—COPSS奖获得者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授蔡天文，国务院学位委员会统计学科评议组召集人、中国人民大学原常务副校长袁卫等嘉宾到场见证。

曹雪涛、马志明、张亚、龙以明、徐宗本、张平文、史建军、杨恩辉、蔡天文、南开大学统计与数据科学学院副院长王兆军共同为学院揭牌。

曹雪涛对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎和衷心感谢，对南开大学统计与数据科学学院的成立表示热烈祝贺。他表示，大数据时代的到来，现代信息技术深刻改变着人类的思维、生产、生活、学习方式，同时给统计学科带来了前所未有的机遇。当前统计学科正处于一个蓬勃发展的黄金时段，发展统计与数据科学非常重要，南开大学加大力度投入支持统计与数据科学学院的建设十分必要。学院今后的发展，需要对标国内、国际一流标准，进一步明确思路、找准定位，凝聚力量寻求突破点，形成自己的发展特色与优势。南开大学成立统计与数据科学学院，这是南开统计学科发展的新起点，我们希望借此平台，通过引进和培育高端人才，不断深化统计学科教育教学改革，深入探索高水平拔尖创新人才培养模式，推进学校“双一流”建设，为我国统计学科的顺利成长和发展做出更多贡献。

“非常高兴能够担任南开大学统计与数据科学学院院长，”马志明在会上说道，“南开大学统计与数据科学学院的成立具有重要意义，一方面紧跟国际国内科研发展形势，另一方面在满足国家战略需求、为国家培养人才方面将发挥积极作用。南开统计学科基础雄厚，发展迅速，稳居国内前列，我有信心在大家的努力之下，带领学院进一步开阔思维，联合其他学科开展研究，共同推进统计与数据科学的发展，实现学院新的发展。”

会上，龙以明、袁卫、蔡天文、杨恩辉、史建军、徐宗本、张平文先后发表致辞。他们对南开大学统计与数据科学学院的成立表示祝贺，并从各自研究角度对学院的发展方向和思路提出建议。

揭牌仪式结束后，蔡天文、徐宗本、杨恩辉分别带来了“当统计遇上计算”“数据与智能：新一代信息技术与科学的聚焦点”“因果视频编码：理论、实践及其对多媒体人工智能的潜在影响”的主旨演讲。当天下午，与会人员还就统计学科建设进行了深入研讨。

据了解，为服务国家大数据战略，全面推进学校“双一流”建设，南开大学以统计学“双一流”学科为基础，于2018年5月在统计研究院的基础上，成立了“统计与数据科学学院”。南开统计学学科具有深厚的历史底蕴，2017年入选国家“双一流”建设学科名单。在2017年全国第四轮学科评估中，南开统计学并列全国第三（A）。

未来，南开大学统计与数据科学学院将秉承“学科立院、人才强院、交叉互融”的办学理念，以创建统计学前沿理论与方法为核心，引领数据科学学科发展，以“统计+”为抓手，深化学科交叉融合。学院将设立统计学系和数据科学系，培养统计学一级学科本硕博、数据科学与大数据技术专业本科生和应用统计专业硕士研究生，其中数据科学与大数据技术专业将于2018年9月从2018级部分新生中二次选拔招生，统计学专业本科生将于2019年招生。学生实行模块化培养，以期实现“通识+专业”的有机结合。

中国现场统计研究会理事长、北京大学教授房祥忠，中国现场统计研究会前理事长、北京大学教授耿直，中国概率统计学会理事长、首都师范大学教授何书元，中科院数学与系统科学研究院前副院长陈敏、中科院数学与系统科学研究院副院长巩馥洲、内蒙古财经大学校长杜金柱、江苏师范大学副校长苗正科、西南财经大学副校长史代敏、华东师范大学副校长汪荣明、浙江工商大学副校长苏为华，北京聚源锐思数据科技有限公司董事长岳松青，南开大学人事处、数学科学学院负责人等，以及来自国务院学位委员会统计学科和应用经济学科评议组成员、全国应用统计专硕教指委、教育部统计学本科教指委，来自近50所高校的数学学院院长、统计学院院长，来自香港中文大学、哥伦比亚大学、明尼苏达大学，多伦多大学、UNC等大学的近80位嘉宾，还有南开大学统计与数据科学学院的研究生以及来自全国的60余位夏令营学员参加了活动。

来源：中国经济导报、南开大学新闻网

责任编辑：张玉