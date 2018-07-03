梵净山进世界自然遗产名录 中国还有52项世界遗产

原标题：[热点]第53个！我国又增加一个世界遗产 大美！

正在巴林首都麦纳麦召开的第42届世界遗产委员会会议7月2日审议了中国申报的自然遗产项目梵净山。委员会一致认可梵净山具备世界遗产所需的“突出普遍价值”，决定将该项目列入《世界遗产名录》。

梵净山位于贵州省铜仁市境内，是武陵山脉主峰，最高峰海拔2570米，遗产地面积402.75平方公里，缓冲区面积372.39平方公里。世界自然保护联盟认为：梵净山满足了世界自然遗产第十条（生物多样性）标准，展现和保存了中亚热带孤岛山岳生态系统和显著的生物多样性。

△图片来源：梵净山景区官网

梵净山生态系统保留了大量古老孑遗、珍稀濒危和特有物种，拥有4394种植物和2767种动物，是东方落叶林生物区域中物种最丰富的热点区域之一；梵净山是黔金丝猴和梵净山冷杉唯一的栖息地和分布地，也是水青冈林在亚洲最重要的保护地，是全球裸子植物最丰富的地区，也是东方落叶林生物区域中苔藓植物最丰富的地区。

△图片来源：梵净山景区官网

随着梵净山的加入，我国共拥有53项世界遗产，居世界第二。其中，文化遗产36项，自然遗产13项（居世界第一），自然与文化双遗产4项。

除梵净山外，

其余52项世界遗产名单↓

梵净山成功列入《世界遗产名录》，

再次向世界呈现了美丽中国的精彩，

体现了中国政府致力于

生态文明建设的坚定决心。

△图片来源：梵净山景区官网

责任编辑：张玉