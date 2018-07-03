经济日报：美国指责中国“经济侵略”缺乏常识

原标题：经济日报：指责中国“经济侵略”缺乏常识

6月28日，商务部新闻发言人在回应一份美国白宫涉华报告时指出，对于现代经济全球化史和经济体之间科技外溢效应原则稍有基本常识的人，都不会同意这份报告。

6月19日，美国白宫发布了一篇题为《中国的经济侵略如何威胁到美国和世界的技术和知识产权》措辞激烈的报告。报告认为，中国的大规模工业现代化和经济增长是通过“不符合经济准则”的行为实现的，报告将子虚乌有的“中国黑客窃取美国技术”和中国的人才培养引进计划、产业升级计划等统称为“经济侵略”，并认为这不仅威胁美国经济，并且威胁“全球创新体系”。

这份报告气势汹汹，不过，正如商务部新闻发言人所言，报告的基本内容缺乏常识，也罔顾事实，从根本上就缺乏说服力。报告公布后应者寥寥，即是明证。

一方面，从基本常识看，经贸往来本质上是你情我愿，体现互利共赢的活动。以美国为例，美国企业来中国做生意是得到了实在利益的，不是被人拿刀枪逼着来的。无论是出口也好，投资也好，还是技术贸易也好，美国方面在华都收获了巨大利益。

有三组数据很能说明问题。从出口看，2001年，美国对中国的出口只有260亿美元，占到美国全部出口的2%，到2017年，美国对中国的出口已经占到美国出口的8%，将近1500亿美元。从企业销售额看，2001年，美资企业在中国市场销售额只有3600万元人民币，到2016年，美资企业在中国市场销售超过6000亿美元。从知识产权获利看，2001年，中国对全世界支付的知识产权使用费为19亿美元，但是到2017年，中国仅对美国支付的知识产权使用费就高达71.3亿美元。如果这些数据都被看作是“中国经济侵略”结果的话，那么美国就是在“中国经济侵略”中的巨大获利者。

另一方面，从基本事实看，中国40年改革开放通过不断推进市场经济建设、强化知识产权保护、完善政府治理和法治建设，为中国企业和所有在华的外资企业提供了巨大的市场和制度条件，这也是中国成为多年来全球外国直接投资最多的目的地之一的根本原因。

2002年以来，中国对世界经济增长的平均贡献率接近30%，成为拉动世界经济复苏和增长的重要引擎。特别是在国际金融危机期间，面对巨大压力和困难，中国坚持力保人民币不贬值。即便是在全球贸易受金融危机负面影响最为明显的2009年，中国货物进口同比仅下降11.2%，远低于全球总进口24%的降幅。可以说，中国经济在世界经济增长中发挥的主要稳定器和动力源的重要作用，是戳穿“中国经济侵略”谬论的最有力的事实。

不仅如此，中国近年来屡屡主动降低关税的做法，更不属于“经济侵略”。中国加入世界贸易组织之后，在货物贸易领域，早在2010年，中国降税承诺就已全部履行完毕。2015年中国贸易加权平均关税已降至4.4%，美国是2.4%，欧盟是3%。中国在贸易加权平均关税与美国、欧盟非常接近的情况下，仍旧自主作出降低关税决定，在2016年、2017年和2018年分别自主降低关税700、800和900多个税号。这一方面是着眼于满足中国人民不断增长的高质量生活需要，另一方面也为全世界商家提供了巨大的市场。了解了这些事实，再回头来看所谓“中国经济侵略”的指责，孰是孰非，一目了然。

责任编辑：吴金明