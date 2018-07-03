原标题：新任西藏自治区党委常委刘江兼职公布

新任西藏自治区党委常委刘江，其兼职现已获官方披露。

7月3日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）检索西藏自治区党委网站“领导介绍”一栏注意到，新任自治区党委常委刘江的简历已出现在14人党委常委班子名单中，并已明确兼任自治区党委秘书长、政法委常务副书记、区直机关工委书记职务。

公开资料显示，出生于1967年6月的刘江是四川渠县人，在职研究生学历，1991年6月加入中国共产党，1986年3月参加工作。

自参加工作起，刘江一直在西藏工作，曾担任过西藏自治区党委办公厅秘书处调研员，林芝地委秘书长、地委政法委书记，拉萨市委常委、政法委书记，区公安厅党委副书记、拉萨市委副书记、政法委书记、市公安局党委书记，区公安厅党委副书记、常务副厅长，那曲地委副书记、行署专员等职。

2013年6月，刘江获任西藏自治区公安厅党委书记、常务副厅长，于次月出任厅长。2016年3月，刘江担任自治区副主席。今年6月，《西藏日报》报道披露，西藏自治区副主席、公安厅厅长刘江已跻身自治区党委常委。

目前，刘江已于7月3日卸任西藏自治区副主席、公安厅厅长职务，新任自治区公安厅厅长已经就任。

据微信公众号“西藏日报”消息，7月3日上午，区党委副书记、自治区人大常委会主任洛桑江村主持召开自治区十一届人大常委会第四次会议和第9次主任会议。自治区十一届人大常委会第四次会议通过本次会议议程后，区党委组织部副部长祝良刚作关于人事任免事项的说明。会议审议并表决通过任免事项。决定免去刘江的西藏自治区人民政府副主席、公安厅厅长职务，决定任命张洪波为西藏自治区公安厅厅长。洛桑江村向新任命人员颁发了任命书。

西藏自治区党委网站显示，目前自治区党委领导班子成员包括：区党委书记吴英杰，区党委副书记、区人大常委会党组书记、主任洛桑江村，区党委副书记、区政府党组书记、主席齐扎拉，区党委常务副书记、区政协党组书记丁业现，区党委副书记、区政府常务副主席庄严，区党委常委、区政府党组副书记、常务副主席罗布顿珠，区党委常委、统战部部长、区政协党组副书记、副主席旦科，区党委常委、区纪委书记王拥军，区党委常委、组织部部长曾万明，区党委常委、区政府党组副书记、常务副主席姜杰，区党委常委、宣传部部长、区互联网党工委书记边巴扎西，区党委常委、政法委书记何文浩，区党委常委、拉萨市委书记白玛旺堆以及区党委常委、秘书长、政法委常务副书记、区直机关工委书记刘江。

责任编辑：余鹏飞