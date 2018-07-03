原标题：四川都江堰山体滑坡致2死21失踪？警方：系旧灾情

中新网7月3日电 据成都市公安局网络安全保卫支队官方微博消息，有网民发微博称“四川都江堰山体滑坡已致2人死亡21人失踪”，成都网警向属地公安机关核实，其回复近日并未发生相关灾情，该区一切正常。经查证，该内容实际是2013年7月10日都江堰山体滑坡情况。

成都市公安局网络安全保卫支队官方微博截图

成都网警今日在网络巡查中发现，新浪网民“布***”发微博称：“四川都江堰山体滑坡已致2人死亡21人失踪”。

成都网警随即向属地公安机关@平安都江堰 核实，其回复近日并未发生相关灾情，该区一切正常。

成都市公安局网络安全保卫支队官方微博截图

经查证，该内容实际是2013年7月10日都江堰山体滑坡情况。据当地政府通报：当日上午10时许，因连续两天发生强降雨，都江堰市中兴镇三溪村1组一处山体发生座落式特大型高位山体滑坡，导致11户村民的房屋被毁。经初步核实，当地村民和游客已有2人遇难，21人失踪。

成都网警表示，这两天多地确因暴雨频现次生地质灾害，但个别网民在网上造谣灾害预警、受灾情况等，谎报险情疫情警情，扰乱了社会公共秩序，警方必将严肃处理。

责任编辑：霍宇昂