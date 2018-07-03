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四川都江堰山体滑坡致2死21失踪？警方：系旧灾情

四川都江堰山体滑坡致2死21失踪？警方：系旧灾情
2018年07月03日 17:18 中国新闻网
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　　原标题：四川都江堰山体滑坡致2死21失踪？警方：系旧灾情

　　中新网7月3日电 据成都市公安局网络安全保卫支队官方微博消息，有网民发微博称“四川都江堰山体滑坡已致2人死亡21人失踪”，成都网警向属地公安机关核实，其回复近日并未发生相关灾情，该区一切正常。经查证，该内容实际是2013年7月10日都江堰山体滑坡情况。

成都市公安局网络安全保卫支队官方微博截图成都市公安局网络安全保卫支队官方微博截图

　　成都网警今日在网络巡查中发现，新浪网民“布***”发微博称：“四川都江堰山体滑坡已致2人死亡21人失踪”。

　　成都网警随即向属地公安机关@平安都江堰 核实，其回复近日并未发生相关灾情，该区一切正常。

成都市公安局网络安全保卫支队官方微博截图成都市公安局网络安全保卫支队官方微博截图

　　经查证，该内容实际是2013年7月10日都江堰山体滑坡情况。据当地政府通报：当日上午10时许，因连续两天发生强降雨，都江堰市中兴镇三溪村1组一处山体发生座落式特大型高位山体滑坡，导致11户村民的房屋被毁。经初步核实，当地村民和游客已有2人遇难，21人失踪。

　　成都网警表示，这两天多地确因暴雨频现次生地质灾害，但个别网民在网上造谣灾害预警、受灾情况等，谎报险情疫情警情，扰乱了社会公共秩序，警方必将严肃处理。

 

责任编辑：霍宇昂

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