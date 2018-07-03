这名官员四个月两度履新 离任空岗由胡海峰补缺

原标题：100多天两度履新的市委书记

时隔4个多月后，张兵再次出现在“全市领导干部大会”的现场，上次在丽水，这次在嘉兴。

7月2日消息，日前，浙江省委决定：原任丽水市委书记张兵任嘉兴市委书记，原任嘉兴市委副书记、市长胡海峰任丽水市委书记。原任嘉兴市委书记鲁俊，调任浙江省委组织部副部长、省人力社保厅党组书记，并被提名为省人力社保厅厅长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，嘉兴，也成为张兵在浙江工作的第7个城市。

今年2月12日上午，丽水市委召开全市领导干部大会，宣布浙江省委关于丽水市委主要领导变动的决定。时任浙江省委常委、组织部长任振鹤出席并讲话，浙江省委组织部副部长温暖宣读省委决定：张兵同志任中共丽水市委委员、常委、书记，免去史济锡同志的中共丽水市委书记、常委、委员职务。

史济锡与张兵（右）握手

任振鹤指出，这次丽水市委主要领导同志的变动，是中央、省委从全省工作大局和丽水市领导班子建设的实际出发，通盘考虑，慎重研究决定的。

他介绍张兵时说：张兵同志思想素质好，政治立场坚定，工作思路清晰，处事稳健，勤勉敬业，作风务实。省委认为，张兵同志是丽水市委书记的合适人选。

张兵在表态发言时表示，省委决定由我担任丽水市委书记，这是省委对我的莫大信任和重托，深感使命光荣、责任重大。能到丽水来工作，十分高兴；与同志们合作共事，十分期待；对丽水发展的美好前景，更是十分憧憬。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，7月2日下午嘉兴召开的全市领导干部会议上，介绍新任市委书记张兵的，仍是任振鹤。据《嘉兴日报》，任振鹤的身份为省委常委、省纪委书记、省监委代主任。

会议上，浙江省委组织部常务副部长张学伟宣读省委文件：省委决定，张兵同志任中共嘉兴市委委员、常委、书记，免去其中共丽水市委书记、常委、委员职务。

任振鹤指出，这次嘉兴市委市政府主要领导同志的变动，是省委从全省工作大局和嘉兴市领导班子建设的实际出发，通盘考虑，慎重研究决定的。

任振鹤强调，在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，我们相信以张兵同志为班长的嘉兴市委，一定能够团结带领嘉兴广大干部群众，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子走下去，把嘉兴打造成为践行新发展理念的样板地和模范生，谱写“两个高水平”建设的嘉兴篇章！

张兵表示，坚决服从、完全拥护省委的决定。省委决定由我担任嘉兴市委书记，是对我莫大的信任和厚爱。在今后工作中，我将以“朝受命、夕饮冰”的事业心，“昼无为、夜难寐”的责任感，兢兢业业、脚踏实地、不懈奋斗，决不辜负省委的重托和嘉兴人民的期望。

同日下午，丽水市也召开了全市领导干部会议，宣布人事调整决定。

“张兵同志思想素质好，大局意识强，贯彻执行党的方针政策和上级决策部署态度坚决，积极推动丽水绿色发展综合改革创新区建设，着力打造浙江大花园最美核心区各项工作开局起步较好，对张兵同志在丽水的工作，省委是满意的，相信张兵同志一定会一如既往地关心、关注、支持丽水的发展。”浙江省委常委、秘书长陈金彪说。

据公开资料，张兵1966年4月出生，山东宁阳人，1990年8月参加工作，中共党员，研究生学历，管理学博士。

1983年，张兵从山东考入杭州大学心理系，1990年7月获研究生学历毕业，留在杭州进入共青团浙江省委。

他曾在回忆母亲的文章中写道：“当年我杭大毕业，面临回山东还是留杭的抉择。后来知道，家里人都希望我回山东，想请母亲发句话，因为我最听她的。但母亲只字未提，她说，不管在哪里，只要三儿高兴，我就高兴。每念及此，感动不已。”

他在浙江共青团系统共工作16年，从科员做起，后曾任共青团浙江省委组织部副部长，共青团浙江省委常委、青农部部长，共青团浙江省委常委、办公室主任，共青团浙江省委副书记、党组成员、省青联副主席、省少工委主任等职。期间曾在温州市瓯海区梧埏镇、衢州市政府挂职。

2006年起，张兵调任舟山市委常委、组织部部长，后任舟山市委副书记、政法委书记。2013年3月，他开始主政台州，任市长5年。

今年2月，浙江省多个地级市市委书记、市长联动调整。张兵离开台州，出任丽水市委书记，至今仅4个多月。

责任编辑：余鹏飞