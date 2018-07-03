原标题：副国级刀刃向内，全国检察系统多人被查

来源：长安街知事

《检察日报》今日披露，抽调了60名业务骨干、持续了2个多月的最高检第一轮系统内巡视工作，最近几天进入收尾阶段。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，巡视过程中，巡视组发现了部分省级检察院存在一些严重问题，并立即约谈负责同志，要求马上整改。

此外，最近一段时间，全国检查系统多人被查，已在系统内形成了强大的震慑作用。

60名处级以上骨干组队

这一轮系统内巡视，是新一届最高检党组班子特别重视的一件大事。

今年3月21日，张军履新最高检党组书记、检察长。次日，他就找来党组成员许卫国谈话，要求高度重视系统内巡视工作，切实发挥好巡视利剑作用。至今，张军已就这项工作主持召开了5次党组会。

4月下旬，巡视工作全面展开。5个巡视组共60人分赴内蒙古、浙江、重庆、青海4个省级检察院党组等多地和部门开展巡视工作。这60人都是从检察系统和被巡视单位所在省区市党委巡视机构抽来的业务骨干，几乎全部为处级或处级以上干部。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，最高检的这轮巡视，5个巡视组的人员构成很有讲究，都是按照专业模块化配备，每个组都包括了纪检监察、财务审计、检察业务、政工党务、信访举报等专业人员。同时，5名组长中，2名是有着巡视工作经验的老检察长，3名是最高检机关的在职厅局级单位负责人。

这五人分别为：

第一巡视组组长：江苏省检察院原检察长徐安；

第二巡视组组长：江西省检察院原检察长曾页九；

第三巡视组组长：最高人民检察院政治部副主任郭兴旺；

第四巡视组组长：中国检察出版社社长朱建华；

第五巡视组组长：中央纪委驻最高人民检察院纪检组副组长张晓玉。

最高检对这次巡视重视到什么程度？

最高检巡视办主任肖卓表示，第一轮巡视工作展开后，张军检察长先后20多次对各巡视组报来的要情专报和重大问题线索作出批示。每次批示都非常具体，到点到人，“所有件，都是当天送，当天批。对一些要结果的，领导随时问，随时盯”。

事实上，在此次巡视开始前的4月16日，最高检就召开了全国检察机关巡视工作会议暨第一轮巡视工作动员部署会。张军在会上对这一轮巡视提出了要求，表示要以“四个意识”为标杆，全面进行“政治体检”，不仅看表态，更要看行动，最终看效果。

而巡视的具体目标，在于重点检查对党不忠诚、不老实的“两面人”；重点查找被巡视党组织在政治上存在的偏差；聚焦党的十八大以来不收敛、不收手的党员干部等。

当场发现严重问题

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，接受巡视的各地各部门积极迎检，例如重庆市委书记陈敏尔、浙江省委书记车俊都会见了带队进点的巡视组负责人，并对本省区市检察院端正态度、接受政治体检、配合巡视工作，提出明确要求。

而巡视开始后，巡视组“看”到了不少问题——

例如进驻某省级检察院后，巡视组发现在该省级检察院以及分院和基层院内网上，仍有薄熙来、孙政才、王立军的资料信息没有清理，甚至还有“深刻领会准确把握某某某重要讲话精神实质”等表述。对此，巡视组立即约谈该省级院党组负责同志，要求马上整改。

此外，在巡视开始后，4个被巡视的省级检察院对落实“三个规定”的情况，均作出“零报告”。可巡视中却发现这些省级检察院都不同程度存在违反“三个规定”的问题。

为此，巡视组分别约谈了被巡视的省级检察院党组织负责人，要求正视问题，研究整改措施，做到立行立改，不要等到巡视反馈后再做。

检察系统多人落马

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，最近一段时间，全国各地检察系统有多人被查。

5月5日，周口市人民检察院检察长高德友（副厅级）落马。公开资料显示，出生于1965年的高德友是一位“老检察”。他历任民权县人民检察院党组书记、商丘市人民检察院正处级检察员、河南省检察院反贪局副局长等职位。

就在落马前的4月19日，高德友还参加了周口市检察长会议，并要求全市检察机关以打好挤水分、重规范、强纪律三大硬仗为突破口，全面加强检察机关党的建设、司法规范化建设、过硬队伍建设和智慧检察建设。

继高德友之后，上海市人民检察院第一分院原党组书记、检察长叶青，山西省人民检察院原副巡视员贾文声等多名检察系统的领导干部也相继落马。

党的十八大以来，管党治党、反腐败斗争力度空前，全国各级检察机关在为反腐败工作作出重要贡献的同时，也存在“灯下黑”的问题。

打铁还需自身硬，只有保持更严密的自我监督，以及更果断“刀刃向内”的决心，才能保证一直忠诚干净的检察队伍，向着取得反腐败斗争的根本胜利不断前进。

责任编辑：余鹏飞