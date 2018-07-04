安徽一副县长被双开:为阻他人检举揭发违规调监控

原标题：安徽一副县长被双开：为阻止他人检举揭发，违规调取监控视频

日前，经安徽省监察委员会、中共黄山市委批准，中共黄山市纪委、黄山市监察委员会对祁门县副县长李胜杰严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

李胜杰

经查，李胜杰严重违反政治纪律，为阻止他人检举、揭发，违规调取监控视频，与他人订立攻守同盟，转移、隐匿证据，对抗组织审查；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，违规送礼，收受服务对象礼品礼金等；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反生活纪律；违反国家法律法规规定，利用职务便利，收受他人财物并为他人谋取利益，数额较大，侵吞国有资产，数额特别巨大，涉嫌受贿、贪污等犯罪。

李胜杰身为党员领导干部，理想信念丧失，法纪意识淡漠，对党不忠诚、不老实，严重违反党的纪律，并涉嫌受贿、贪污等犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经市纪委监委会议研究，并报市委批准，决定给予李胜杰开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得，将其涉嫌犯罪事实移送检察机关依法审查起诉。（黄山市纪委监委）

来源：安徽纪检监察网

责任编辑：余鹏飞