公安局长入股涉黄场所被查：涉嫌帮老板顶包脱罪

原标题：湖南靖州公安局长入股涉黄场所被查：涉嫌徇私帮老板顶包脱罪

电影《全民目击》中，孙红雷饰演的富豪林泰为了帮女儿洗脱杀人罪，花重金雇请癌症晚期患者孙伟顶包。不过，这一伎俩没能瞒过检察官。2017年在查办一起介绍妇女卖淫案时，怀化市检察院办案人员也碰到了类似的情况，但案情更复杂，顶包主谋直指时任靖州县副县长、公安局局长杨建国。

杨建国 资料图

翻案的顶包者

2016年2月，怀化靖州县国际商贸城二楼，新开了一家名叫“金海湾”的休闲酒店，表面上看，酒店主营业务是住宿、足浴、按摩，实际上，暗藏淫秽色情交易。

蹊跷的是，在其他同行酒店三天两头被靖州公安“扫黄”，不得不关门整顿的时候，金海湾休闲酒店却丝毫没有受影响，生意因此更加火爆。树大招风，群众对“金海湾”的举报不断，可当时的靖州公安局却一直按兵不动。

2016年9月，怀化市公安局排除干扰，异地用警，调动麻阳警力突袭金海湾休闲酒店，当场抓获多名从事色情服务的人员。行动成功后，案件又交回到了靖州公安局手中。不多久，靖州公安将“酒店老板”以涉嫌容留卖淫罪移交检察机关。

虽然移交的整套侦查案卷从言证、书证、物证到鉴定结论等都比较完整，但检察机关还是发现了一些端倪，认为这不是一起简单的容留卖淫案，而是一起组织卖淫案。在量刑标准上，容留卖淫一般判处三年以下有期徒刑，而组织卖淫则有可能判处十年有期徒刑。

被抓获的“酒店老板”在得知可能要判十年的消息后，突然主动向检察机关反映，自己是受人指使，来顶包的。顶包的原因，是因为自己得了胃癌，急需用钱，而幕后主使又答应给他一大笔钱。戏剧的是，看守所医生对他进行身体检查时，发现他并没有患胃癌。

经过调查，检察机关发现案情远不止顶包这么简单，2017年3月，怀化市人民检察院立即将问题线索移送怀化市纪委。通过调查，怀化市纪委监委发现了一个“警商勾结”的利益链，靖州“金海湾”休闲酒店的真实老板储某，想开带色情服务的洗浴城谋取暴利，而开展涉黄业务风险比较大，于是在酒店筹备期间，他就开始寻求保护伞。

在储某承诺的高额分红诱惑下，时任靖州公安局局长杨建国、副局长陈再安、某派出所负责人杨某分别投资20万元，纷纷入股。据办案人员介绍，自从杨建国入股金海湾休闲酒店后，公安就把其他的涉黄场所给封了。“金海湾”在做独家买卖、赚取巨额利益的同时，也成了众矢之的，多次被举报。

面对群众的再三举报，杨建国一方面批示“严肃查处”；另一方面又打电话叮嘱储某当心被查处，互演双簧。在上级几次交办的情况下，作为县公安局一把手的杨建国利用手中权力包庇掩护，甚至将上级领导重要批示原件，拿给非法经营的老板储某拍照，泄露机密。

不料，上级公安机关在察觉到问题后，调用麻阳公安到靖州进行突袭。因为被抓了现形，老板储某为了逃避处罚，再次找到杨建国和陈再安。杨建国为了自保，将案件交由同一条船上的陈再安查办。陈再安本来不分管这块业务，他心领神会，做了一系列安排，帮储某脱罪。

最终，储某公司一个以为自己得了胃癌的员工，顶替储某进了看守所。但他根本不了解整个的股东运转情况，仅凭这一点，他顶包就顶不过去。怎么办呢？杨建国跟陈再安又以升职为诱饵，指使县公安局治安大队副大队长尹某来摆平此事。

罪恶的布局

让员工顶包当老板，这难度系数有点大，不过这也难不倒科班出身的治安大队副大队长尹某。为了完成领导交办的任务，获得升职的机会，尹某着实动了不少脑筋，不仅主动教顶包者如何应对公安的审讯，还带他进行模拟演练。

此外，尹某还将查封资料中幕后真实老板的信息抹掉，将金海湾休闲酒店的涉黄收入额度改小，嫌疑人涉嫌的“组织卖淫罪”也改成了量刑较轻的“容留卖淫罪”。在尹某的具体运作下，整套侦查案卷从言证、书证、物证到鉴定结论等资料都做得很扎实。

为了以防万一，酒店老板储某还安排了其他涉案人员逃匿。在办案人员与储某的默契配合下，金海湾休闲酒店涉嫌组织卖淫案从表面上看就是一起普通的刑事案件，“主犯”抓捕归案，承认容留卖淫事实，其他证据也一应俱全，而该案的幕后老板、徇私枉法的警察似乎“金蝉脱壳”了。

机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。在纪委、监委开始介入调查后，为了逃脱罪责，杨建国跟所有涉案民警订立了攻守同盟，制定了两套对抗调查的方案。若事情败露，由案件承办人也就是尹某顶罪，让在实体案卷和办案程序上没有留下任何痕迹的杨建国、陈再安逃避处罚，并许诺重金回报。

在组织对靖州县公安局治安大队原副大队长尹某采取措施之前，尹某已经意识到自己错了，同时积极采取了自救措施。陈再安要他销毁的账本，他只销毁了一部分，剩下的一部分交给了纪委。

经调查，涉案的四名公安干警中，某派出所原负责人杨某只参与了入股分红，并没有参与案件造假。副局长陈再安是一名业务干部，在靖州公安中口碑很好，但家庭条件一般，他交代，面对储某的诱惑，自己没能抵挡得住。经过案件审查组的缜密查办，在涉案的副局长陈再安、以及杨某、尹某相继被突破以后，首要对象杨建国已成瓮中之鳖。

经调查，2012年至2017年，杨建国在先后任靖州县公安局政委、局长期间，违反中央八项规定精神，逢年过节都会在办公室、住处等地收受红包礼金，6年来共收受36名下属红包礼金34万多元。违反组织纪律，卖官鬻爵，收受他人财物达30多万元。此外，他利用职权为他人打招呼、解决纠纷，先后收受他人财物50多万元。

人民警察不做人民的保护神，为了利益当犯罪分子的保护伞，等待他的将是党纪国法的严惩。

来源：湖南交通频道微信公众号

责任编辑：余鹏飞