原标题：周书记的一记耳光

[学习小组按]

“我永远不会忘记梁家河，永远不会忘记父老乡亲，永远不会忘记老区人民。”

当年离开梁家河的习近平，把心留下了，他说人生第一步所学到的都是在这里，七年的知青岁月，将人民情怀深深烙在他的心里。

“中南海要始终直通人民群众，我们要始终把人民群众放在心中脑中。”2016年，习近平在江西调研，贫困户张成德的老伴拉着总书记的手激动地说：“感谢您来看我们，您可是国家的当家人啊。”而他接过话茬说：“是人民当家作主，我们是人民的勤务员，帮你们跑事的。”

“为人民服务！”这是中国共产党的根本宗旨，而对照来看，有些党员、领导干部做得还不够好。今天小组推荐7月3日《菏泽日报》文章《书记的耳光》，供组员们阅读并学习。

这是一件令我记忆了几十年的事件，每每想起，都令人心潮激荡。

改革开放初期的一个仲春时节，我作为电台的记者，有幸随时任中共菏泽地委书记周振兴同志到曹县革命老区曹县韩集乡红三村看一位杨得志将军当年的老房东、老共产党员伊巧云老人。随同的有时任曹县县委书记、武装部部长等6人。

到韩集后，周振兴书记没在乡镇和村委停留一步，直奔伊巧云老人家中。此时老人已重病在身，当周振兴握住老人枯瘦的手问老人还有什么要求时，伊巧云老人犹豫了一下，说“就是想吃半碗肥中带瘦的猪肉。”说完，老人又后悔了，用另一只手拍打着周振兴的手背：“也就是这么一想，周书记别当事。”历来以雷厉风行、低调工作作风著称的周振兴，一下子泪流满面。他双手握住老人的双手：“怪我，怪我们啊，老人家，对不起您。”他抹了一把脸，回身掏出自己衣袋中的一沓钱，递到赶来的乡镇书记手中，县、乡领导纷纷掏自己的衣袋，被周书记一把按住了。无用言说，老人当天就吃上了肥中带瘦的肉。

随后，周书记回到县城参加了县委的一个汇报会。会上他眼含热泪地讲了一段话，“伊巧云老人今年83岁，为抗日战争和解放战争，她牺牲了丈夫和三个孩子。抗战时期，在抗战堡垒红山村，在做杨得志将军房东时，为接待来往的将士，她曾一天做过9顿饭，为让将士吃饱吃好，她变卖了家中所有值钱物件和娘家陪送的嫁妆。现在，在我们领导下，生重病了，竟吃不上半碗肥中带瘦的肉。同志们，我们还有脸当他们的书记吗？”说着，周书记突然抬手扇了自己一个耳光，说，我们这些大大小小书记的脸还叫脸吗？

这一记耳光打得是那样清脆，话说得那样沉重。坐在他身旁的县委书记一下俯在桌上，低声哭出声来。

“周书记，该打的是我，是我，请地委处理我。”一时间，所有与会人员都低下了头。收起了原先准备好的各自工作成绩的汇报稿。

时间已过去38年，可周书记那一记耳光至今回荡在我的耳畔。现如今，这些老领导早已退出领导岗位，但他们那种为小事的自责，为党、为国、为民的担当，树起了一代共产党干部的风范。

愿那一记清脆的耳光，能扇去层层不实的政绩观和种种官本位的自尊盲从。

责任编辑：张迪