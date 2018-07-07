两位“70后”主政这座国家科技大城 系全国第六例

原标题：两位“70后”开始主政这座国家科技大城

来源：长安街知事公众号

出生于1974年9月的元方，于7月6日出任绵阳市委副书记，并获市长提名。就在10天前，1971年11月出生的绵阳原市长刘超，出任市委书记。绵阳市开始由两个“70后”主政。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，全国地级市和直辖市区县政府中，目前双主官均为“70后”的已有6地。此外，全国唯一以林区命名的行政区的书记为“80后”，区长为“70后”。

元方

他曾是四川最年轻的副市长

官方简历显示，元方是陕西白水人，在家乡的西北大学读本科。1995年毕业后，元方先进入西安军城集团，7年后赴中国新时代国际工程公司（原机械工业部第七设计研究院）工作，2007年6月到西安国家民用航天产业基地管委会任职。

在西安，元方先后参与了多项国家863计划项目的研究开发，比如主持编制的《西安国家民用航天产业基地总体发展规划》和《陕西省太阳能光伏产业专项规划》，成功通过国家发改委评审。

再比如，他所主持的“面向载人航天器型号研制的项目管理知识体系研究”课题，获得了西北工业大学研究生创业种子基金资助。此外，他还是首届西安青年科技人才奖获得者、陕西省国防科技工业十大杰出青年。

2009年8月，四川面向海内外公开选拔28名副厅级领导干部。经过笔试、面试、考察、公示等多个环节的比拼，元方成功获任广元副市长。不久后他离开家乡，远赴四川任职。

当时，元方年仅35岁，不但是23名公选干部中最年轻的，还是四川地级市中最年轻的副市长。

在广元工作5年后，他转赴绵阳，并于2016年10月跻身市委常委，兼任科技城党工委副书记、管委会常务副主任等职。

众所周知，绵阳不但是中央批准建设的中国唯一的科技城，还是我国重要国防科研生产基地，也是国家系统推进全面创新改革试验重点地区。作为科技人才，元方与绵阳的契合度很高。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，随着元方获得市长提名，他即将成为四川最年轻的地级市市长。

6城双主官均为“70后”

1971年11月出生的刘超曾在公安部、国办、中办工作长达16年，并于2009年升为正局级。同年，他离开北京，“空降”成都市挂职。

2年期满后，组织安排他继续留在当地。2015年初，刘超离开成都，赴绵阳任市长，直至今年6月27日升任市委书记。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，包括绵阳在内，目前全国地级市和直辖市区县政府中双主官均为“70后”的已有6地，其中直辖市居多。他们分别是——

北京顺义区，区委书记高朋（1972年7月），代区长孙军民（1970年9月）；

天津和平区，区委书记陈绍旺（1971年2月），区长陈春江（1971年5月）；

天津河北区，区委书记刘志强（1971年5月），区长李新（1971年8月）；

广东潮州，市委书记刘小涛（1970年7月），市长殷昭举（1972年7月）；

重庆忠县，县委书记赖蛟（1972年4月），县长江夏（1970年9月）。

除此之外，还有一个较为特别的地方——湖北神农架林区，区委书记周森锋（1980年7月），区长刘启俊（1973年3月）。

作为由湖北省直接管辖、我国唯一以“林区”命名的行政区，神农架为副厅级建制。

中央要求：不拘一格大胆使用年轻干部

目前，我国还有3位“75后”地级市市长，分别是台州市代市长张晓强（1975年11月）、襄阳市长郗英才（1975年9月）以及德州市长陈飞（1975年1月）。

对于年轻干部的培养、使用，党中央一直给予充分重视。就在今年6月29日，中央政治局召开会议审议了《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》。紧接着，7月3日至4日在北京召开的全国组织工作会议上，年轻干部的培养再次受到关注。

中央政治局会议指出，要以更长远的眼光、更有效的举措，及早发现、及时培养、源源不断选拔使用适应新时代要求的优秀年轻干部，进一步推进年轻干部工作制度化、规范化、常态化。

会议要求，建立以党委（党组）主要负责同志为第一责任人的工作责任制，把发现培养选拔年轻干部工作实效作为党建工作考核的重要内容。

在全国组织工作会议上，习近平指出，要建设一支忠实贯彻新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。

各地区各部门要着眼近期需求和长远战略需要，培养选拔一定数量规模的优秀年轻干部。注意培养有专业背景的复合型领导干部。对有潜力的优秀年轻干部，还要让他们经受吃劲岗位、重要岗位的磨炼，把重担压到他们身上。对有培养前途的优秀年轻干部，要不拘一格大胆使用。

进入新时代，相信大批年轻干部在加强学习、积累经验、增长才干的过程中，一定会有更多优秀人才脱颖而出。

责任编辑：张申