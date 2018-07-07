新西兰防长发布国防政策声明 罕见点名批评中国

原标题：新西兰给中国定“新罪”：没有不折不扣接受国际秩序传统领导者的价值观

[环球时报驻澳大利亚特派记者 刘天亮]澳大利亚以反对军事威胁、外来干涉之名在南太平洋地区遏制中国的举动，得到盟友新西兰的响应。新西兰国防部长罗恩·马克在6日发布的一份战略性国防政策声明中，罕见地点名批评中国的南海政策，对“越来越自信的中国”在南太平洋地区日益增长的影响力表示担忧。这与新西兰政府一直避免批评中国的姿态大相径庭。同一天，澳媒还报道称，澳大利亚与新西兰将同太平洋岛国签署新协议，加强区域安全，以对抗中国介入。有分析人士对《环球时报》记者说，在澳媒和政客不断渲染“中国影响”的威胁之后，新西兰防长的表态是军方惯用的放狠话，还是态度转向，值得关注。

新西兰国防部6日发布的这份文件，并非单纯的军事意义上的国防战略。据新西兰国家广播电台报道，这份文件的核心是，新西兰及其邻国将如何应对全球变暖日益加剧的影响，与之相关的很多问题都需要国防援助。这也是新西兰第一次在国防方针中指出气候变化的影响。但就是在这样一份报告中，中国在南太平洋地区日益增长的影响被列为一项挑战。《新西兰先驱报》称，这份文件对中国的批评“异乎寻常”。

在新西兰媒体看来，与堪培拉和华盛顿的同行相比，新西兰外交部长彼得斯和总理阿德恩一般会尽可能避免单独点名中国。在新西兰政府网站6日对这份文件的介绍中，也没有提到中国。然而，罗恩·马克把首次点名批评中国形容为“朋友应该做的”，称“新西兰重视中国及其作为贸易国的关系，但我们不会对看到的一些事情视而不见，我们并不羞于直接与他们（中国）讨论这些问题”。

该政策文件称，无论是在国内层面还是作为国际参与的基础，中国对人权和信息自由持有的观点，与新西兰的观点截然相反。文件重申，如果对澳大利亚发动直接军事攻击，新西兰将作出回应。马克还对记者说，有一些金融贷款降低了标准，但附带其他义务。此外，新西兰政府对中国在南沙和西沙群岛上的建设也感到不舒服。

这份文件直截了当地说明对新西兰和它的盟友而言，“中国威胁”是什么。文件中写道，“随着中国融入国际秩序，它并没有不折不扣地接受国际秩序传统领导者所倡导的治理和价值观”。所谓的传统领导者，含义不言自明。《新西兰先驱报》评论说，这份文件以“蒙着面纱”的方式提到中国与美国日益紧张的关系，并将之作为未来国防决策的基础。

罗恩·马克声称，对于南太平洋地区外交政策的权力真空，新西兰必须承担起责任来。在这一点上，新西兰和澳大利亚都希望把持地区领导权。《澳大利亚人报》6日发表评论说，美国希望澳大利亚在南太平洋地区担负领导角色。据美国《华盛顿邮报》报道，今年5月，新西兰大幅增加在太平洋地区的援助金额。而澳大利亚一直是这一地区最大的对外援助国。就在罗恩·马克对中国发难的同一天，行将退休的澳大利亚空军司令马克·宾斯金在接受澳媒采访时抨击中国的南海政策，称中国在南海地区的行动失去了国际信任。

在一唱一和指责中国的同时，澳大利亚和新西兰还打算与太平洋岛国签署一项范围广泛的安全协议，对抗中国介入。《澳大利亚人报》6日报道称，这项涉及国防、法律和秩序、人道主义援助和救灾等方面的协议，预计将于9月在太平洋岛国论坛上签署，相关国家的高级官员已经在上月会面。

新协议以南太平洋地区国家领导人2000年达成的《比克塔瓦宣言》为基础。据悉，其将对南太平洋岛国论坛成员国，以及区域组织在南太平洋地区的安全合作优先事项予以指导，并为应对新出现的威胁提供框架。分析人士称，该协议的目的在于限制俄罗斯和中国等非签署国在该地区的军事介入。

事实上，澳大利亚、新西兰和法国仍是该地区最大的军事力量。《澳大利亚人报》称，澳大利亚正在太平洋群岛运作一项防务合作计划。不过，澳大利亚国立大学太平洋事务系学者詹姆斯·巴特利提醒说，澳大利亚在新协议中任何过于强势的举动，都可能使太平洋岛国偏转轨道。

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