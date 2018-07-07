国民党成员韩国瑜：台湾民众对政治已感到很厌烦

原标题：韩国瑜：今后政治就让台北人去搞 高雄要全面拼经济

韩国瑜表示，台湾民众对政治已经感到很厌烦（图片来源：“东森新闻云”）

[环球网综合报道]随著年底台湾“九合一”选战的逼近，岛内各阵营参选人均开始抛出政策愿景。国民党高雄市长参选人韩国瑜6日表示，“台湾民众对政治已经感到很厌烦了，今后对于政治相关议题，他不太想再发表评论”，未来在高雄市，政治必须归零，政治就让台北人去搞，高雄要全面拼经济。

据台湾“东森新闻云”7月7日报道，韩国瑜表示，近年来包括新加坡、菲律宾、马来西亚、越南、韩国、日本都在冲经济，台湾却缺席了，高雄港排名从全球第3倒退到全球17，高雄整个城市越来越缺乏动力，他不是在唱衰高雄市，因为高雄市负债全台第一，这是不争的事实。

韩国瑜说，如果投资客不来、观光客不来，高雄市不可能有希望，“下届市长一定要有孙悟空大闹天宫的创意政策，要吸引投资客、观光客到高雄”下，例如现在高雄有许多空的建案，是不是可以设香港、澳门村，吸引港澳的民众前来投资或定居？

韩国瑜说，若是当选高雄市长，他要以经营股票上市公司的精神，他就是整个城市的CEO，带领市民努力赚钱，然后把赚到的钱投资在下一代的教育，把又老又穷的高雄市变得年轻有活力，把高雄市的活力找回来。

责任编辑：桂强