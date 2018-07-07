安徽抗战老兵有549人健在 较2015年减少两千多人

原标题：安徽省抗战老兵尚有549人健在，较2015年减少两千多人

2018年7月7日，是中华民族全面抗战爆发81周年纪念日。历史从不曾被遗忘，但亲历和见证抗战历史的抗战老兵们却正在远去。 7月6日，安徽商报融媒体记者从安徽省民政厅获悉，今年最新统计数据显示，截至目前，安徽省共有抗日战争时期入伍的在乡复员军人549人。这个数字比2015年的统计，减少了2000多人。

从1931年9月18日九一八事变爆发后，到1945年9月3日中国人民抗日战争胜利日之间入伍，被编入部队以抵御日军侵略为主要军事任务，包括前线作战部队及后勤部队的中国军人，都被统称为抗战老兵。 2015年，抗战胜利70周年的时候，安徽省民政厅曾作过一次全面摸排统计，当时的数据显示，安徽省抗战老战士共2623人。其中，抗日战争时期的在乡复员军人和残疾军人2364人；移交政府安置的抗日战争时期军队离休干部、无军籍职工26人；抗日战争时期在国民党军队服役，后在解放战争中起义、投诚编入解放军序列的在乡复员军人71人；参加过抗日战争，后回乡务农的原国民党抗战老兵162人。

“他们当中，两年前年纪最小的都已是八十好几岁的老人了，在我们不经意间就离世了。”省民政厅相关负责人说。省民政厅今年最新统计数据显示，截至目前，我省共有抗日战争时期入伍的在乡复员军人549人。（实习生 叶岚清 记者 武鹏）

抗战老兵许学勤：炮火中救下无数伤员

7月5日上午，我们拜访了一位从事战地救护工作的抗战老兵——许学勤。比起枪来，他拿的最多的是担架和医药箱。他在战场上救过数不清的伤员，记忆中最深刻的就是流血和牺牲。让我们走进他的青春，去聆听最真实的抗战经历。

无私奉献的一名战士

一进门，我们就看见沙发上穿着白色汗衫的老人，虽然额头上布满深深的皱纹，可身姿挺拔、端坐如钟，仍能看到几分军人的风采。许老总是说自己是一位医护兵，没什么特别的事迹，可我们明白，战争的胜利离不开那些没日没夜辛苦的医护兵。

1944年，19岁的许学勤参加了八路军，他进入的卫生队服务于当时华东军区第三陆军医院，他们和部队一起在山东一带打鬼子。1945年随着日本宣布投降，抗日战争宣布结束，可胜利的喜悦还没平静，解放战争打响了，老人再次赶到前线开展救护工作。

1950年他又跟随中国人民志愿军一起支援朝鲜。谈起这场抗美援朝，老人记忆犹新，在零下三十多度的环境中，面对的是装备精良的美国兵，志愿军条件简陋，损失伤亡惨重，“当时我们一个班18个人，最后活下来的只有3个。”说到这里，老人一度哽咽，忍不住叹息。老人的脚趾、脚后跟都严重冻伤，因坏死被切除。许学勤一直奋斗在危险的前线，战争夺去了他的右眼和左手小指。

知足感恩的人民公仆

1956年退伍后的许学勤被分配到安徽省金寨县，安排在金寨县疾病预防控制中心，负责全县的卫生防疫工作。继续干着老本行的许学勤也在金寨安了家，取了金寨的妻子，养育了一对儿女。

如今的许老和老伴儿住在一间不大的两居室，生活简朴却满足。老人腿脚不便，很少出门，每天都会抽出一些时间来读读报纸，了解国内外新闻。“比起其他早逝的战友，我现在的生活已经很好了，今年也活到了90岁。”老人告诉我们每年都会有很多人来看望他，很感谢国家和社会还惦记着他们老一辈人。

抗战老兵欧兴田：为战友守陵30多年

“战争中谁牺牲了，活着的人要为之守陵。”只因60多年前在战场上的一句承诺，欧兴田，这个享受师级离休干部待遇的老人，放弃城市的优越生活，来到偏远的小村庄，以一己之力建立了“淮北西大门抗战烈士陵园”，为战友守墓30多年。2016年，欧兴田因病离开人世，临终前，他把守陵的重任交给了自己的子孙，继续守护着亲爱的战友。

14岁加入尖刀班勇敢抗战

欧兴田出生在固镇县任桥镇清凉村附近，由于清凉村在抗战时期是新四军四师穿越百里敌占区的一条交通要道，也是淮北苏皖边区抗日根据地的西大门，是抗战时期苏皖边区唯一没有沦陷的地方。 14岁的欧兴田选择报名参军，保家卫国。随着1937年卢沟桥事变爆发，日军开始全面侵华，随后，欧兴田和其他8位同学自发成立了尖刀班。作为一名战士，欧兴田耳闻目睹了2400多名新四军战士为保护这条要道而流血牺牲。面对惨烈的战况，班里的9个战友共同立下誓言：战争中谁牺牲了，活着的要为之守陵。最终，尖刀班只剩下欧兴田一人。

建陵园为战友守陵三十余载

离开战场之后，对于牺牲的战友和当年许下的承诺，欧兴田始终铭记在心。

抗战胜利后，欧兴田所在部队曾在清凉村修建了淮北西大门抗日烈士陵园，后在淮海战役期间毁于战火。上世纪80年代重建陵园，欧兴田主动请缨接下了这个任务。带着当年战友的嘱托，老人自筹资金一百余万元，历经30年，重建起淮北西大门抗战烈士陵园。为了让战友“回家”，他历时两年半，每天骑自行车五六十公里找寻战友遗骨。

30多年来，欧老往返全国各地，为40多名战友证实了烈士身份，将散落各地的21名烈士迁入了陵园。

享受师级待遇的欧兴田放弃安逸的离休生活，一直守护在陵园。这一守，就是30余载。老人的事迹感动了无数人，他先后被评为诚实守信类“中国好人”，“中国网事·感动2011”十大草根英雄、“心动2011·安徽年度新闻人物”、2013年度蚌埠十大新闻人物等，还入选了“感动中国2012年度人物”候选人。2016年3月，欧兴田老人与世长辞，享年91岁。

来源：中安在线

责任编辑：张申