原标题：（社会）侵华日军一八五五细菌部队成员名册首次被公开

新华社哈尔滨7月7日电（记者王建）在全面抗战爆发纪念日来临之际，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆向社会公布了侵华日军细菌战部队——北支甲第一八五五部队的成员名册，其中包含了1242名该部队成员的真实姓名和个人信息，这是我国首次大规模实名公布一八五五部队成员信息。

北支甲第一八五五部队和臭名昭著的“731部队”一样，都是二战期间侵华日军在中国成立的细菌部队，主要进行人体实验和细菌战研究。一八五五部队本部旧址位于北京市天坛公园神乐署，其辐射的范围包括天津、石家庄、济南、太原、郑州、青岛等地。

据了解，公布的一八五五部队成员名册叫《北支那防疫给水部甲一八五五部队留守名簿》，是侵华日军第七三一部队罪证陈列馆和哈尔滨市社科院七三一问题国际研究中心的专家通过多方努力，2016年从日本国立公文书馆获得，编写时间是1945年8月29日。

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民说，通过对这份名册的研究，最终确定一八五五部队人员共1242人，其中核心领导层16人，部队下设13个派驻机构，其中5个支部、8个办事处，分布在华北多个地区，主要进行人体实验和细菌战的研究，并同时为侵华日军在华北的各个师团配备了专门实施细菌战的防疫给水班。

据悉，这次公开的档案是一份非常完整的名单，几乎没有太多涂抹，内容非常丰富。这里面包括所有队员姓名、出生年月日、国籍、住所，还有直系亲属、从军履历等。金成民表示，名册的公开，对于了解一八五五部队的全貌，特别是它的规模、建制、机构设置、人员构成，包括它的活动轨迹、核心犯罪的过程，都具有极其重要的学术价值和史料价值。

“这份档案是全新的第一手档案史料，是研究二战期间日本进行人体实验、发动细菌战极为重要的核心档案，一定程度上改变了因一八五五部队核心档案缺失和不足无法深入研究的困境。”哈尔滨市社科院七三一问题国际研究中心研究员杨彦君说。

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