扫黑除恶中央第一督导组进驻河北：公开举报电话

原标题：扫黑除恶中央第1督导组进驻河北！公开举报电话、举报信箱！

全国扫黑除恶专项斗争督导工作打响第一枪！

7月6日至8月5日，全国扫黑除恶专项斗争中央第1督导组进驻河北省，全面启动对河北省扫黑除恶专项斗争督导工作。

中央第1督导组进驻河北，正式拉开了全国扫黑除恶专项斗争督导工作的序幕，也标志着扫黑除恶专项斗争鼓点渐密。

长安君认为，督导工作在河北展开有两点最值得注意：中央对督导的要求回应了一种期待，遵循了一条路线。

回应人民期待

扫黑除恶专项斗争大幕拉开六个月之后，督导工作既是对现有“扫黑除恶”成果的检验，更为这项工作提供了来自中央和国家层的强大助推力。

中央第1督导组组长支树平表示，开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策部署——

开展扫黑除恶专项斗争督导工作，是推动各地以更高的政治站位组织开展好专项斗争的必然要求；是回应人民群众关切，让人民群众带着满满的安全感迈入全面小康社会的必然要求；是及时发现问题、纠正偏差，推动各地不间断地开展“大扫除”，确保扫黑除恶各项决策部署真正落到实处的必然要求。

河北省委书记、省人大常委会主任王东峰表示：

要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，把开展扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务，全力支持配合中央督导组工作，坚持立行立改，持续攻坚突破，坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。

督导组副组长陈国庆就开展督导工作的协调保障提出了具体要求。

无论环境如何改变，黑恶势力都是人民群众最痛恨的事。

拔掉一颗颗钉子，不仅能够以重点突破带动扫清一面，更能充分彰显中央攻坚克难、除恶务尽、务求实效的态度决心。

根据督导方案，中央督导组的工作内容包括6个方面——

围绕政治站位，重点督导各地党委、政府贯彻落实习近平总书记重要指示和中央决策部署情况；

围绕依法严惩，重点督导各地推动在法治轨道上有力有效打击涉黑涉恶违法犯罪情况；

围绕深挖彻查，重点督导扫黑除恶与反腐败斗争和基层“拍蝇”结合深挖黑恶势力背后的“保护伞”情况；

围绕综合治理，重点督导各地推动各部门加强对重点地区、行业、领域日常监管、齐抓共管情况；

围绕基层组织，重点督导整顿软弱涣散基层党组织情况；

围绕组织领导，重点督导各级扫黑除恶专项斗争领导小组及其办公室发挥职能作用情况。

一方面，哪怕盘根错节、哪怕困难重重，中央督导组正是要通过督导压实地方各级党委和政府的政治责任，调动各地各级各部门力量齐抓共管，全面清扫黑恶势力。

另一方面，中央督导组也能够有力调动各方资源，集中解决一小部分根深蒂固、影响恶劣的重点难点问题。

遵循群众路线

夺取“扫黑除恶”的最终胜利，离不开自上而下的推动与压实，也离不开发动群众的群众路线。

支树平在进驻河北督导工作动员会上提出，要坚持把倾听群众呼声、回应群众关切作为督导的重中之重——

对督导中群众举报的涉黑涉恶线索，要及时核查反馈，严格落实保护措施，依法移送有管辖权限的政法机关；

对重大复杂疑难案件，要交省、有关市扫黑办重点督办；对督导中发现的问题及工作偏差，及时向河北省有关方面提出有针对性的意见建议，坚持边督边改；

对督导中发现的党员干部及其他所有行使公权力的公职人员涉嫌违纪、职务违法和职务犯罪问题线索，及时移送纪检监察机关。

这也是第1督导组进驻后即向社会公开举报联系方式的原因。

哪里黑恶势力最猖獗、最顽固、最让百姓深恶痛绝？当然是人民群众最有发言权。

对于河北省涉黑涉恶方面的来电、来信举报，中央督导组将认真受理，及时反馈——

督导期间设立举报电话：0311-66801186、66801187、66801188（每天受理举报电话时间为8：00-20：00）

举报信箱：石家庄市邮政686信箱。

在专项斗争的关键阶段开展督导工作可以看出，中央开展全国扫黑除恶专项斗争，不止有决心，更狠抓落实。

我们相信，随着督导工作从河北开始渐次铺开，多彩的中国未来终将不再有黑色潜伏窥探！

责任编辑：张申