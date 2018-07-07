普吉导游工会：涉事船按经验出海 暴雨来在一瞬间

#泰国游船翻船#[导游工会独家回应“翻覆船争议”：按经验出海，暴雨突袭在一瞬间]泰国普吉岛游船倾覆，事发日当地曾发布暴雨预警，“凤凰号”出海引发质疑。泰国普吉导游工会负责人李飞扬对@时间视频 称，涉事船按以往经验出海，天气骤变系偶发，天气本来非常好，突然之间黑天暗地狂风暴雨停电。
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