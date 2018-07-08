泰沉船所属公司老板失踪 传闻称船底装有2吨水泥

原标题：[津云调查]公司老板失踪？船底2吨水泥？ ……泰国沉船事故天灾还是人祸

来源：津云

津云特派记者 周白石 顾明君 发自泰国普吉

7月5日傍晚，两艘游船在泰国普吉海域倾覆，船上共载有127名中国游客，截至目前，搜救工作仍在继续，已确认遇难人数41人，尚有15名游客失联。两艘游船中，较大的一艘名为“凤凰号”，属于一家门名为TC DIVING（简称TC）的潜水公司，该船2017年投入使用，据称可承载近200人，事发当日，该船共载有游客、船工、向导共105名，事发后，该船所属公司负责人张文豪（音 中国人）已不知去向，公司事发前已搬迁。

此前报道提及，事发当日泰国官方已作出风浪预警，但游船不顾警告强行出海，遭遇巨大风浪导致船只倾覆。但普吉岛当地一些业内人士表示，他们不认为风浪是凤凰号倾覆的主要原因，其自身问题也许才是最致命的。

TC DIVING老板失踪 警方也没找到

TC潜水店旧店已关门，红白招牌为招租广告

7月7日早上，津云记者赶到TC DIVING公司所在地，公司锁着卷帘门，门口挂着招租启示。TC隔壁的商家告诉记者，前天这家公司搬了家，转天船就出事了。

TC附近的另一户商家老板阿东（化名）告诉记者，TC在这里经营了约两年时间，负责人名叫张文豪，中国人，原来是一名潜水教练。7月4日，TC租约到期，搬到了附近另一个地址，结果7月5日凤凰号就出事了，“出事以后我没有再见过他，警察和海关也来找过他，也没有找到。”

TC疑似新店所在街

阿东带着记者来到了距离TC老店面不远的另一条街，他曾看到TC搬家的车停在这里，街面上已有的招牌里没有TC的标志，记者询问了多家附近商铺，均无人知道哪一家店面是TC新的店址。

事发当天的风浪 到底有多大？

事发后，泰国官方表示，曾就当日天气做过明确预警，船家们表示，官方的预警有时通过新闻媒体播报，有时通过群传递，但总的来说，大家不会完全受制于官方预警，对于天气，他们有自己的判断。“我们都自己查网页的。”一位船家告诉记者。

事发后有幸存者回忆当日海上风浪巨大，甚至有4层楼高，一位资深潜水教练表示，幸存者由于受到惊吓，回忆可能存在夸张或偏差，“事发当日有视频留存，我也有朋友那天出了海，当天是有风浪，对于不常出海的人来说，确实会觉得很可怕，但是我个人认为，当天的风浪并没有说的那么夸张，我和当日出海的朋友后来又聊过这个事，他也觉得，那种级别的风浪，根本不该掀翻凤凰号这么大的船。”

阿东则表示，据他所知，那天没有船家不出海，他的公司的船比凤凰号小得多，也出海了，而且安全的回来了。还有很多比凤凰号小的船，虽然惊险，但也都安全回来了。

可怕的传闻 船底有2吨水泥？

关于凤凰号的广告

根据某程旅游网络平台的信息，凤凰号2017年投入使用，主打豪华游轮概念，全船共4层，底仓是厨房和休息室，首层为餐厅和潜水装备区，二层为船长室和、露天、休息室和儿童戏水区，三层为阳光甲板，按摩浴缸，此外，船上还配备有一座号称全普吉岛落差最大的滑梯，游客可从船顶直接滑入海中。

因为此次事故，查龙码头已被封锁，严禁游船出海，放眼望去，记者没有看到一艘船如凤凰号般气派，港内停泊多为帆船或单层、双层游艇。

查龙港内的游船，很少有凤凰号那样气派的4层大船

阿东告诉记者，像凤凰号这样的大船近两年才出现在普吉岛，与小船相比，凤凰号最大的优势就是载客多。凤凰号的行程为每天早上9点多出船，途径大、小皇帝岛，于16点左右返回，同为每位客人300元到400元的收费标准，凤凰号单次收益显然高得多。

目前正值暑期，凤凰号生意很是不错。阿东每日都要去码头送船接船，据他观察，凤凰号每天都能有100多人登船，但他也发现这艘船有些怪异之处，“这个船转弯好像不是很灵活，每次靠岸的时候，我们的小船可以自如掉头，但是凤凰号好像只能“直挺挺”地前进后退，每次转弯的角度都不大，靠岸有点费劲，甚至需要拖船拖。”

对于船只来说，在遭遇风浪时，转弯不灵活是个致命的问题。常出海的人都明白，当风浪来时，船应该与风浪保持45°方向，这能最大程度削减风浪对船的冲击，保持船体稳定，通常浪的方向就是风的方向，驾驶员是可以提前判断的，但如果判断出来却不能及时调整方向，就另当别论了。

凤凰号最后沉没的姿态是船尾向下、船头向上沉入海底，另有幸存者回忆，船沉没得过程特别快，整个过程只有几分钟的时间，如果回忆属实，这样的下沉速度是很不正常的。

沉没速度过快以及调转方向不灵活都隐约指向了关于凤凰号的一个传闻——该船船底装着2吨水泥，这个传闻在普吉岛的一些船家间流传很广。至于船底为什么要装水泥，一位船家的回答是“恐怕是为了增加吃水深度”，“看凤凰号，老觉得这船是浮在水面上似的，船体高不代表不稳当，吃水深一样稳，吃水不深才容易翻。”阿东还告诉记者，他听说凤凰号在出事前一段时间频繁地换船长。

民间水下搜寻者 不愿再提起所见

事发后，第一批参与搜救的除了泰国军方，还有普吉岛上的7位潜水教练，7月5日18点前后，这群潜水教练获得了事故发生的消息，但当时出于安全考虑，海域已封锁，无法立即出海搜救。7月6日6点多，这群潜水教练配合军方一起出海寻找沉船位置。当日下午，他们确定了沉船位置并告知军方后，于15点30分前后返回。

沉船海域水深约44米，40米深度已几乎是休闲潜水的极限，这些民间潜水教练的水下搜寻是冒着巨大风险的。“水下44米光线非常微弱，那样的深度，以我们的装备只能待10来分钟，呼吸器瓶中不是氧气，而是压缩空气，潜水越深，气瓶压力越大，人吸入的氮气会更多，深水处待的时间久了，血管中易形成血栓，危及生命。每次下潜10分钟后，需要逐渐上浮，再上船休息1个半小时。”一位资深潜水教练告诉记者。

但让这些潜水教练最痛苦的不是高强度的体力消耗，而是水下所见的情景，“其中一个潜水教练告诉我，他看到有一具遗体把自己的救生衣绑在了栏杆上，这个遇难者应该没想到船会沉，以为把自己绑在船上会更安全，没想到因此彻底丧失了逃命的机会。”该资深潜水教练说。

潜水教练们只负责寻找沉船的位置，没有进入船舱，冒然进入沉船是相当危险的举动。参与那一次搜救后，所有潜水教练都不愿再提起救援的事。之后，搜救被官方专业团队接管。

事发后，某宝、某猪销售平台关于普吉岛凤凰号游船的产品立即全部下架，某程平台则显示，普吉岛凤凰号产品已售空。

截至发稿时，津云记者刚刚获得消息，官方计划明日起打捞凤凰号。如凤凰号被成功打捞，则关于其船底载有两吨水泥的传闻真伪将得到验证，凤凰号倾覆的真正原因也许也将可以被查明。

责任编辑：张迪