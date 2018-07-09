代永波和王海峰任四川省政府副秘书长

原标题：四川省政府人事任免：代永波、王海峰任省政府副秘书长
四川省人民政府关于任免代永波 何旅章等职务的通知
川府函〔2018〕107号
各市（州）人民政府，省政府各部门、各直属机构，有关单位：
四川省人民政府决定：
任命：
代永波为四川省人民政府副秘书长；
王海峰为四川省人民政府副秘书长，挂职时间两年；
罗治平为四川省人民政府台湾事务办公室主任；
王波为四川省交通运输厅安全总监；
陈泽广为四川省信访局局长；
张文卫为西南石油大学副校长。
免去：
何旅章的四川省人民政府副秘书长职务；
周敏谦的四川省人民政府台湾事务办公室主任职务；
代永波的四川省发展和改革委员会副主任、四川省铁路和机场建设办公室专职副主任职务；
王波的四川省交通运输厅道路运输管理局局长职务；
邵革军的四川省信访局局长职务；
刘旭光的成都中医药大学副校长职务；
周茂的西南石油大学副校长职务。
特此通知。
四川省人民政府
2018年7月5日
来源：四川省政府官网
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