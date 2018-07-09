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代永波和王海峰任四川省政府副秘书长

代永波和王海峰任四川省政府副秘书长
2018年07月09日 12:11 澎湃新闻
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　　原标题：四川省政府人事任免：代永波、王海峰任省政府副秘书长

　　四川省人民政府关于任免代永波 何旅章等职务的通知

　　川府函〔2018〕107号

　　各市（州）人民政府，省政府各部门、各直属机构，有关单位：

　　四川省人民政府决定：

　　任命：

　　代永波为四川省人民政府副秘书长；

　　王海峰为四川省人民政府副秘书长，挂职时间两年；

　　罗治平为四川省人民政府台湾事务办公室主任；

　　王波为四川省交通运输厅安全总监；

　　陈泽广为四川省信访局局长；

　　张文卫为西南石油大学副校长。

　　免去：

　　何旅章的四川省人民政府副秘书长职务；

　　周敏谦的四川省人民政府台湾事务办公室主任职务；

　　代永波的四川省发展和改革委员会副主任、四川省铁路和机场建设办公室专职副主任职务；

　　王波的四川省交通运输厅道路运输管理局局长职务；

　　邵革军的四川省信访局局长职务；

　　刘旭光的成都中医药大学副校长职务；

　　周茂的西南石油大学副校长职务。

　　特此通知。

　　四川省人民政府

　　2018年7月5日

　　来源：四川省政府官网

责任编辑：张申

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