俄罗斯人对华好感度下降了？这名会长说出真相

原标题：较真贴：俄罗斯人对华好感度为什么微微下降了？

圣彼得堡政治基金会会长：这可能与俄罗斯人对中国的嫉妒感有关。

俄罗斯社会舆论基金会6日公布最近两周进行的最新民调，结果显示62%的俄罗斯人将中国视为友好国家。虽然这已经是一个非常高的比例，但这一数字在2015年曾达到77%。这意味着，3年来，将中国视为友好国家的俄罗斯人有所减少。当前，中俄关系处于历史最好时期。这一有些意外的调查结果引起俄媒反思。

“为什么俄罗斯人对中国的好感度有所下降？”俄罗斯《观点报》7日提出这一问题，并援引圣彼得堡政治基金会会长米哈伊尔·维诺格拉多夫的话说，这可能与俄罗斯人对中国的嫉妒感有关。

该报称，对于俄中谁的经济发展更成功，2015年时有70%的俄罗斯人认为，中国经济将超过俄罗斯，但俄罗斯在国际舞台上比中国发挥更重要作用。现在，中国经济规模已远超俄罗斯，且中国正成为世界政治中的主要力量。

俄罗斯科学院远东研究所中国问题专家安德烈·奥斯特洛夫斯基则认为，俄中政治走近并没有让两国的经济联系达到俄罗斯与西方国家的水平，也是原因之一。他说，俄中两国去年贸易额达到840亿美元，这是近十年来最高水平。而俄罗斯与欧盟的贸易额即使在制裁的背景下仍达到2000亿美元。正如有中国媒体所说的那样，俄中关系“政治热，经济冷”。

《观点报》称，俄罗斯一些人还不能忘记从前的“恐怖故事”——中国正在逐步占领远东。虽然现在这种说法已经被事实否定，中国人正在离开远东地区。目前令人担忧的是在贝加尔湖的中国旅客的“野蛮旅游”，但这是一个局部问题，且已经解决。

奥斯特洛夫斯基说，整个俄远东地区对中国的看法是比较好的。这里的居民非常清楚，是中国在养活他们。而俄中部地区离中国较远，当地居民只能靠媒体了解中国的信息。但俄媒报道最多的是白俄罗斯，报道中国并不多。中国人了解俄罗斯，比俄罗斯人了解中国更多。对中国这个邻国认识不足，为俄社会滋生“中国威胁论”提供了土壤。

责任编辑：霍宇昂