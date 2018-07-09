栗战书作大气污染防治法实施报告 点名20多个地区

原标题：栗战书作大气污染防治法执法检查报告 20个以上地区被点名

新京报快讯（记者 王姝）“山西曾将焦化产能调整重组作为振兴产业的重要措施，但调整重组效果十分有限。陕西治污降霾年度行动方案确定的任务完成情况不够理想，相关考核问责不严，发挥作用有限”，9日上午，全国人大常委会委员长栗战书向全国人大常委会作大气污染防治法实施情况的报告时，指出了执法检查中发现的上述问题。

新大气污染防治法曾被称为“史上最严”的大气污染防治法，自2016年1月1日起实施。5月至6月，全国人大常委会执法检查组由栗战书担任组长，别赴河南、内蒙古、山西、陕西、山东、河北、安徽、江苏等8个省区，实地检查大气污染防治法实施情况。

栗战书作大气污染防治法执法检查报告时表示，法律实施以来，全社会生态环境保护的意识明显增强，大气污染防治的法治保障进一步强化，依法推进大气污染治理工作力度不断加大。

不过，执法检查中发现，法律实施过程中也存在“结构性污染问题较为突出”、“个别地方环境质量监测弄虚作假”等一系列一些问题。报告谈到这些问题时，超过20个以上地区被点名曝光。

栗战书表示，对于这次执法检查中发现的突出违法问题，要纳入中央环保督察“回头看”范畴，落实法律责任，依法严肃处理。“各省（区、市）要举一反三，严格依法对检查发现的问题逐一进行整改。国务院及其有关部门、各级地方政府要按照‘谁执法谁普法’的原则，加强大气污染防治法律知识和科学知识宣传普及，引导公众增强法治意识、生态意识、环保意识、节约意识，自觉践行绿色生活”。

问题：结构性污染问题较为突出

石家庄“煤电围城”邯郸“城中有钢”

大气污染防治法规定，防治大气污染应当以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。

但是执法检查中发现，部分地区产业结构偏重、布局偏乱，能源结构调整不到位，运输结构不合理，成为大气污染的主因。

例如山东省传统产业占全部工业的70%，重化工业占传统工业的70%；河北邯郸“城中有钢”；石家庄“煤电围城”等问题突出；内蒙古包头重化企业围城，全市建成区面积不足总面积的1%，但集聚了全市约90%的钢铁产能、89%的火电装机和90%的稀土产量。

此外，2017年河南省煤炭消费量占一次能源消费比重达到73.6%，高出全国13个百分点。以柴油车为主的公路运输承担了全国约78%的货物发送量、48.6%的货物周转量，柴油货车污染排放占机动车排放总量的60%以上。

据统计，河北省有柴油货车135.9万辆，占全国柴油货车总量的8%；山东省有柴油货车172.8万辆，占全国柴油货车总量的10.2%，居全国首位。

问题：部分企业固定污染源未纳入监管

芜湖去年仅发放52张排污许可证

大气污染防治法明确要求，排放工业废气的企业应当取得排污许可证。但执法检查发现，许可证发放范围没有涵盖全部排污企业，部分企业固定污染源未纳入监管。

例如安徽芜湖2017年对火电、造纸、水泥、印染等14个行业，仅发放52张排污许可证；江苏徐州对火电、造纸、钢铁等10个行业仅核发124张排污许可证。

此外，有些地方排放总量底数不清，大气污染物排放量与环境质量改善之间的关系研究不够。

问题：个别地方环境质量监测弄虚作假

临汾出现大气环境质量造假窝案

大气污染防治法要求环境保护主管部门负责建设与管理大气环境质量监测网。但执法检查发现，一些东中部区县和西部大气污染严重城市监控点少、监控网布局不合理。个别地方环境质量监测弄虚作假。

例如，山西省临汾市出现大气环境质量造假窝案，2017年4月至2018年4月，6个国控站点被人为干扰上百次，监测数据严重失真。

大气污染防治法同时规定，重点排污单位应当对自动监测数据的真实性和准确性负责。执法检查中发现，有的企业监测数据不准确，影响治污实效。陕西金堆城钼业股份有限公司不如实公开自动监测数据，检查组现场检测发现测量浓度与标准样品浓度差异远超误差范围，不符合技术规范。

问题：工业污染控制力度不够

郑州市存在废渣冶炼“散乱污”企业

大气污染防治法规定，钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采取清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置。

但执法检查中发现，一些地区和企业工业污染控制力度不够。一些地方存在不符合产业政策的“散乱污”企业和产业布局不合理的企业群，治污设施简陋甚至没有治污设施，不能达标排放。

报告显示：包头市亚新隆顺特钢有限公司炼钢车间废气收集处理不到位，烟气无组织排放问题突出；山东省铁雄冶金科技有限公司建设了脱硫脱硝设施，但通过旁路烟囱排放部分未处理烟气。

另外，河南省郑州市发现存在废渣冶炼“散乱污”企业；洛阳市相邻三个乡镇形成家具制造企业群达400家以上，粉尘污染突出，影响周边居民生活环境。

问题：民用散煤污染控制不力

山西散煤替代进展缓慢、洁净焦不合格

大气污染防治法规定，地方各级人民政府应当加强民用散煤的管理。栗战书也表示，散煤燃烧效率低、污染重，我国北方地区每年冬季取暖消耗2亿多吨散煤，据有关部门测算，1吨散煤排放污染物相当于10—15吨电煤。

可执法检查中发现，山西省散煤年消费量大约2000余万吨，存在散煤替代进展缓慢、洁净焦不合格等问题；陕西省关中地区每年散煤燃烧量达2000万吨以上，城市老旧小区、棚户区、城乡结合部和农村地区散煤燃烧大量存在，相关治理工作尚未有效开展。

问题：机动车污染和油品质量监管不到位

天津等五市柴油质量抽检合格率仅为47%

大气污染防治法对机动车污染控制、车辆监管、油品质量等，作了专节规定。但执法检查中发现：一些重型柴油车未安装污染控制装置或者污染控制装置

不符合要求，不能达标排放。一些地方和部门对重型柴油车准入把关不严，监管力量不足、监管不到位，车辆不正常安装和使用污染控制装置等违法情况比较普遍；个别地方存在机动车排放检验机构数据造假现象；一些城市划定了高污染车辆禁行区和非道路移动机械禁用区，没有有效执法监管和处罚；一些地区油品质量源头管控存在漏洞，对成品油无证生产单位、非法调和成品油行为监管不到位，对流通领域的普通柴油没有明确监管部门、缺乏监管依据。

报告提到：2017年，有关部门在天津、廊坊、唐山、保定、邢台等五市开展的柴油质量抽检中，合格率仅为47%。

问题：扬尘污染防治监督管理不精细

鄂尔多斯市露天煤矿扬尘问题突出

大气污染防治法对扬尘污染防治作出规定，明确了地方各级政府和住建、环卫、交通、国土等有关部门的监管职责，建设施工、矿山开采等单位的污染防治责任，规定了扬尘污染防治具体措施。

可执法检查发现，地方政府对城市扬尘精细化管理不够，有关部门在依法管控施工工地，打击矿山开采、建材加工等企业违法行为方面不到位。

报告提到：河南省安阳市下堡村北侧山体采石作业没有扬尘治理设施和措施，已开采区域没有开展生态修复；鄂尔多斯市露天煤矿抑尘措施普遍不足，扬尘问题突出；西安浐灞生态区雁鸣湖项目，260多亩的施工地面未采取覆盖、洒水等抑尘措施。

此外，一些地方为迎接检查，存在突击采取防尘措施的现象。

问题：政府责任和部门监管责任落实不到位

汾渭平原近年来PM2.5浓度不降反升

栗战书强调，执法检查中发现的另一个问题就是“政府责任和部门监管责任落实不到位。不少地方主动承认治理工作存在‘上热、中温、下冷’现象，污染治理压力和责任逐级递减及‘政热企冷’等问题较为突出。有的地方在项目把关、破解难题、执法监督等方面缺乏真抓实干的决心和狠劲”。

报告点出：汾渭平原近年来PM2.5浓度不降反升，2017年汾渭平原PM2.5年平均浓度为68微克/立方米，采暖季PM2.5平均浓度为100微克/立方米，优良天数比例均值为50.6%，在全国排位靠后。山西曾将焦化产能调整重组作为振兴产业的重要措施，但调整重组效果十分有限。陕西治污降霾年度行动方案确定的任务完成情况不够理想，相关考核问责不严，发挥作用有限。

责任编辑：张申