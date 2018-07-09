媒体：最新出炉 全国各地区高校排行榜

原标题：周榜 | 最新出炉！各地区，你的高校排第几？（普通高校公号分省 7.1-7.7）| 中国青年报出品

导读

高校官方微信公众号已成为一所大学传递信息、凝聚情感的重要渠道，其影响力不容小觑。为评估全国各高校官方微信公众号影响力，中国青年报每周一将以省份为单位，推出全国高校的微信公众号排行榜。

值得说明的是，尽管团队成员尽力做了全面搜罗，但仍难免挂一漏万，请被遗漏的高校公众号及时联系我们，一起来冲榜。

同时，希望这个榜上的高校公众号小编，能加“青小年”（zqbqxn）为朋友，大家共同分享微信公众号的发展心得，在移动互联网时代一起寻求发展之道。

北京大学总阅读量增加62546，WCI指数排名第一。清华大学总阅读量增加48696，WCI指数排名第二。北京电影学院总阅读量增加92286，WCI指数排名第三。

南开大学总阅读量减少23492，WCI指数排名第一。天津大学总阅读量减少58103，WCI指数排名第二。中国民航大学总阅读量减少9000，WCI指数排名第三。

武警学院总阅读量减少37678，WCI指数排名第一。河北师范大学总阅读量增加5048，WCI指数排名第二。河北工业大学总阅读量减少48496，WCI指数排名第三。

山西农业大学总阅读量减少21852，WCI指数排名第一。山西农业大学信息学院总阅读量增加5139，WCI指数排名第二。山西财经大学总阅读量减少2843，WCI指数排名第三。

包头师范学院总阅读量增加28696，WCI指数排名第一。内蒙古工业大学总阅读量增加28886，WCI指数排名第二。内蒙古大学总阅读量增加8966，WCI指数排名第三。

东北大学总阅读量减少23739，WCI指数排名第一。大连理工大学总阅读量减少54658，WCI指数排名第二。沈阳航空航天大学总阅读量减少8766，WCI指数排名第三。

吉林大学总阅读量减少14386，WCI指数排名第一。长春理工大学总阅读量增加1169，WCI指数排名第二。吉林警察学院总阅读量减少449142931，WCI指数排名第三。

哈尔滨工业大学总阅读量减少1463，WCI指数排名第一。哈尔滨工程大学总阅读量减少121560，WCI指数排名第二。东北林业大学总阅读量减少49648，WCI指数排名第三。

上海交通大学总阅读量减少17015，WCI指数排名第一。复旦大学总阅读量减少46941，WCI指数排名第二。上海音乐学院总阅读量增加204，WCI指数排名第三。

江南大学总阅读量增加95859，WCI指数排名第一。南京审计大学总阅读量增加9179，WCI指数排名第二。江苏警官学院总阅读量减少67009，WCI指数排名第三。

浙江大学总阅读量增加44370，WCI指数排名第一。浙江传媒学院总阅读量增加23905，WCI指数排名第二。宁波大学总阅读量增加5445，WCI指数排名第三。

合肥工业大学总阅读量增加24674，WCI指数排名第一。中国科学技术大学总阅读量增加9691，WCI指数排名第二。安徽师范大学总阅读量减少10643，WCI指数排名第三。

福州大学总阅读量减少5458，WCI指数排名第一。厦门大学总阅读量减少19595，WCI指数排名第二。集美大学总阅读量减少21764，WCI指数排名第三。

江西师范大学总阅读量减少28402，WCI指数排名第一。南昌大学总阅读量减少49340，WCI指数排名第二。江西科技学院总阅读量减少856，WCI指数排名第三。

山东科技大学总阅读量增加8172，WCI指数排名第一。青岛大学总阅读量增加31617，WCI指数排名第二。山东理工大学总阅读量减少2890，WCI指数排名第三。

河南农业大学总阅读量增加39287，WCI指数排名第一。河南大学总阅读量减少77684，WCI指数排名第二。河南警察学院总阅读量增加17639，WCI指数排名第三。

武汉大学总阅读量减少81625，WCI指数排名第一。华中科技大学总阅读量减少29729，WCI指数排名第二。湖北大学总阅读量减少11544，WCI指数排名第三。

国防科大总阅读量增加24649，WCI指数排名第一。中南大学总阅读量减少60937，WCI指数排名第二。湖南大学总阅读量减少130524，WCI指数排名第三。

广东东软学院总阅读量增加83719，WCI指数排名第一。中山大学总阅读量减少43168，WCI指数排名第二。吉林大学珠海学院总阅读量减少51709，WCI指数排名第三。

广西医科大学总阅读量减少8313，WCI指数排名第一。广西大学总阅读量减少18706，WCI指数排名第二。贺州学院总阅读量减少8201，WCI指数排名第三。

海南大学总阅读量减少37910，WCI指数排名第一。三亚学院总阅读量减少10922，WCI指数排名第二。

重庆医科大学总阅读量增加32880，WCI指数排名第一。重庆大学总阅读量减少98169，WCI指数排名第二。西南政法大学总阅读量减少42740，WCI指数排名第三。

四川大学总阅读量减少186030，WCI指数排名第一。电子科技大学总阅读量减少8699，WCI指数排名第二。成都大学总阅读量增加800，WCI指数排名第三。

贵州大学总阅读量减少12415，WCI排名第一。遵义医学院总阅读量增加4345，WCI指数排名第二。铜仁学院微校园总阅读量减少26514，WCI指数排名第三。

云南中医学院总阅读量减少7019，WCI指数排名第一。云南工商学院总阅读量减少30307，WCI指数排名第二。云南大学总阅读量减少20209，WCI指数排名第三。

西北大学总阅读量减少32646，WCI指数排名第一。西安交通大学总阅读量增加45，WCI指数排名第二。武警工程大学总阅读量增加48565，WCI指数排名第三。

兰州大学总阅读量减少62416，WCI指数排名第一。兰州理工大学总阅读量减少6222，WCI指数排名第二。陇东学院总阅读量减少13936，WCI指数排名第三。

青海民族大学总阅读量增加377。

北方民族大学总阅读量增加3896，WCI指数排名第一。宁夏大学总阅读量减少5949，WCI指数排名第二。银川大学一银川能源学院总阅读量增加3402，WCI指数排名第三。

新疆农业大学总阅读量减少8448，WCI指数排名第一。昌吉学院总阅读量增加6004，WCI指数排名第二。石河子大学总阅读量减少18863，WCI指数排名第三。

注意：因未报名参榜或本期统计时间内无内容更新，故部分地区无高校公号上榜。

责任编辑：余鹏飞