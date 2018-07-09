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普吉游船倾覆事件：5名中国人当天未登船躲过一劫

普吉游船倾覆事件：5名中国人当天未登船躲过一劫
2018年07月09日 16:00 环球网
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　　原标题：普吉岛倾覆游船5名中国人当天未登船躲过一劫

　　[环球时报-环球网报道 记者郭芳]泰国普吉岛游船倾覆事件牵动人心。在9日的外交部例行记者会上，发言人华春莹介绍最新情况说，经过多方核实，两船游客中一共有127名中国公民，其中有5人没有登船。所以实际登船人数应该是122人。其中75人已经获救，41人不幸遇难。另外还有6人失联。

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泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：张玉

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