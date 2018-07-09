执法检查报告:环境部年底前出有害大气污染物名录

原标题：（人大常委会）执法检查报告：生态环境等部门要在2018年年底前依法制定并公布有毒有害大气污染物名录

新华社北京7月9日电（记者罗沙、高敬）全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告9日提交全国人大常委会会议审议，报告提出，生态环境等部门要在2018年年底前依法制定并公布有毒有害大气污染物名录。

报告建议，加快制定配套法规规章和标准。在2019年年底前出台排污许可管理条例，对固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制，按行业、地区、时限核发排污许可证。2020年，将排污许可证制度建设成为固定源环境管理核心制度，实现“一证式”管理。市场监管等部门要加快建立机动车和非道路移动机械环境保护召回制度。大气污染防治重点地区要积极制定严于国家污染物排放标准的地方标准。

报告提出，鼓励地方在大气污染防治领域先于国家进行立法。2018年底前，各省级人大及其常委会要制定或修改大气污染防治相关条例，结合本地实际进一步明确细化上位法规定，增强法律的操作性、规范性、约束性，实现大气污染防治地方性法规全覆盖。

报告还提出，各级人大及其常委会要围绕到2020年生态环境质量总体改善、主要污染物排放总量大幅减少的总体目标，把大气污染防治作为重点工作领域，持续开展执法检查、跟踪监督、听取审议工作报告、专题询问等。

报告强调，对于这次执法检查中发现的突出违法问题，要纳入中央环保督察“回头看”范畴，落实法律责任，依法严肃处理。各省（区、市）要举一反三，严格依法对检查发现的问题逐一进行整改。（完）

责任编辑：张玉