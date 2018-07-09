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上海黄浦江交通管制:10-11日有重大活动 水域禁入

上海黄浦江交通管制:10-11日有重大活动 水域禁入
2018年07月09日 16:11 澎湃新闻
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　　原标题：黄浦江交通管制：10日、11日有重大活动，相关水域禁入

中华人民共和国海事局网站 截图中华人民共和国海事局网站 截图

　　国家海事局网站7月9日消息，沪航警0565：黄浦江7月10日11：30至13：00、7月11日8：00至9：30举行重大活动，届时杨浦大桥至卢浦大桥之间水域实行水上交通管制，无关船舶不得进入管制水域。

　　希各船舶注意。 

　　来源：国家海事局网站

责任编辑：余鹏飞

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