上海黄浦江交通管制:10-11日有重大活动 水域禁入

原标题：黄浦江交通管制：10日、11日有重大活动，相关水域禁入

中华人民共和国海事局网站 截图

国家海事局网站7月9日消息，沪航警0565：黄浦江7月10日11：30至13：00、7月11日8：00至9：30举行重大活动，届时杨浦大桥至卢浦大桥之间水域实行水上交通管制，无关船舶不得进入管制水域。

希各船舶注意。

来源：国家海事局网站

责任编辑：余鹏飞