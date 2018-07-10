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普吉幸存女孩：漂近20小时 尝试带遇难者遗体靠岸

普吉幸存女孩：漂近20小时 尝试带遇难者遗体靠岸
2018年07月10日 18:29 澎湃新闻
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　　原标题：普吉幸存女孩：曾尝试带遇难者遗体靠岸

　　7月5日，载有中国游客的两艘游船在泰国普吉海域倾覆。在海上漂浮近20个小时才被救起的女孩谭昕妍回忆道：自己曾尝试带着一名陌生遇难者的遗体靠岸，一直遇阻力后放弃。

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泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：余鹏飞

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