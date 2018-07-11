官方：我国完全有能力应对美国大豆进口减少缺口

原标题：我国完全有能力应对美国大豆进口减少缺口

本报北京7月10日电 （记者杜海涛）记者从国家粮油信息中心获悉：加征关税后美国大豆进口成本增加，中国采购将明显减少，但我国完全有能力应对美国大豆进口减少的缺口。

据国家粮油信息中心的专家介绍，我国对美国大豆加征25%进口关税，将使美国大豆进口成本增加700—800元/吨，较巴西大豆高300元/吨左右。由于加征关税后失去竞争优势，国内企业将大幅减少美国大豆的采购。实际上，截至6月28日，我国已经3周没有新增采购美国大豆，同期累计取消了61.5万吨美国大豆订单。

这位专家表示，今年巴西大豆丰收，预计明年南美大豆种植面积将大幅增加，中亚“一带一路”国家也可能增加大豆种植面积。另外，我国可以通过增加国内大豆产量，拓宽大豆、粕类进口来源等措施保障供给，同时加强饲料配方的研究，减少对豆粕需求的依赖，降低进口需求，完全能够弥补美国大豆退出后的缺口。

这位专家分析，今年美国大豆播种面积达到3624万公顷，为历史第二高水平，也是40年来播种面积首次超过玉米。随着美国大豆预期增产及出口需求下滑，价格下行压力较大。截至7月9日，美国CBOT大豆期价自5月底高点已累计下跌约14%，美国农民因此遭遇重大损失。过去20年，全球大豆贸易增幅的85%来自我国，未来我国需求依然是推进全球大豆贸易增加的主要来源，美国豆农将无缘分享我国大豆需求增长带来的红利。

责任编辑：张义凌