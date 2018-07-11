台风玛莉亚登陆福建 应急管理部调度了解防台工作

原标题：强台风“玛莉亚”在福建北部沿海登陆 应急管理部全面进入应急状态

今晨，强台风“玛莉亚”在福建北部沿海登陆，应急管理部全面进入应急状态。应急管理部党组书记、副部长黄明与在京的各位副部长到应急部指挥中心，连线福建、浙江、江西等重点地区和国家防办、中国气象局等，调度了解台风进展和防台风准备工作开展情况，部署指导应急救援工作。

责任编辑：桂强