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台风玛莉亚登陆福建 应急管理部调度了解防台工作

台风玛莉亚登陆福建 应急管理部调度了解防台工作
2018年07月11日 10:48 应急管理部
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　　原标题：强台风“玛莉亚”在福建北部沿海登陆 应急管理部全面进入应急状态

　　今晨，强台风“玛莉亚”在福建北部沿海登陆，应急管理部全面进入应急状态。应急管理部党组书记、副部长黄明与在京的各位副部长到应急部指挥中心，连线福建、浙江、江西等重点地区和国家防办、中国气象局等，调度了解台风进展和防台风准备工作开展情况，部署指导应急救援工作。

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超强台风“玛莉亚”登陆我国

责任编辑：桂强

玛莉亚台风登陆
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