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“玛莉亚”来袭：福州芒果树掉满地芒果 路人捡拾

“玛莉亚”来袭：福州芒果树掉满地芒果 路人捡拾
2018年07月11日 11:04 新京报
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　　原标题：“玛莉亚”来袭：福州街道芒果掉一地 路人冒风捡拾

　　7月11日，福建福州，台风“玛莉亚”来袭，路边芒果树掉落满地芒果。据市民杨女士介绍，地上的芒果非常多，密密麻麻，“每十五厘米可能就隔着一个芒果”，“把一条大概有3米宽的人行道铺得密密麻麻的那种”，“有不少骑电动车经过的大叔在捡芒果”。

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超强台风“玛莉亚”登陆我国

责任编辑：张申

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