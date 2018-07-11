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受暴雨影响 今日经西成高铁近20趟次动车停运

受暴雨影响 今日经西成高铁近20趟次动车停运
2018年07月11日 14:28 封面新闻
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　　原标题：受暴雨影响，今日经西成高铁近20趟次动车停运

　　7月11日13点半，据中国铁路成都局消息，受持续暴雨水害影响，途经西成高铁近20趟次动车将停运。

　　具体车次有：

　　西安北-成都东D1939次、成都东-西安北D1952次停运、西安北-重庆北D1987/6次、贵阳北-西安北D1706/7次停运。

　　重庆西-太原南D1953/6次，运行至苍溪站后折返回重庆西，同时D1953/6次苍溪至太原南间停运。

　　重庆西-西安北D1965/8次，运行至阆中站后折返回重庆北，同时D1965/8次阆中至西安北间停运。

　　重庆西-西安北D1969/72次，运行至南部站后折返回重庆北，同时D1969/72次南部至西安北间停运。

　　重庆西-太原南D1957/60次，运行至南充北站后折返回重庆西，同时D1957/60次南充北至太原南间停运。

　　西安北-贵阳北D1701/4次，运行至广元站后折返回西安北，同时D1701/4次广元至贵阳北间停运。

　　出行旅客可关注车站公告，或致电铁路客服热线028-12306咨询、了解最新车次信息。

　　来源：川报观察

责任编辑：吴金明

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