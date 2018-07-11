“玛莉亚”转热带风暴将入赣 闽浙紧急转移58万人

原标题：台风“玛莉亚”转为热带风暴今夜入江西 闽浙紧急转移58万人

封面新闻记者 代睿

7月11日下午，封面新闻记者从国家防总获悉，今年第8号台风“玛莉亚”以强台风量级在福建连江黄岐半岛登陆后，强度已逐渐减弱。中央气象台16时发布的台风快讯显示，“玛莉亚”已转为热带风暴，中心位于福建顺昌境内。

9时10分前后，“玛莉亚”以强台风量级在福建连江黄岐半岛登陆，登陆时中心附近最大风力14级（42米/秒），中心最低气压960百帕，登陆后强度逐渐减弱。

受“玛莉亚”影响，11日2时~13时，福建、浙江部分地区出现强降雨，福建东北部、浙江东南部等地降了25~50毫米，其中福建宁德、浙江温州局部70~110毫米。累积面雨量：浙江20毫米（温州80毫米、丽水32毫米），福建15毫米（宁德55毫米、福州46毫米）。大于100、50毫米的暴雨笼罩面积分别为0.4万、2.4万平方公里，累积最大点雨量浙江温州九峰村238毫米、福建福州叶洋178毫米。

受“玛莉亚”及天文大潮共同影响，浙江、福建沿海有7个潮位站超警戒，超警幅度0.01~0.93米，其中沙埕站（福建福鼎）11日7时20分出现最高潮位4.40米，为1956年建站以来最高潮位（历史最高潮位4.16米，1996年7月）。

记者从国家防总了解到，福建省防指维持防台风Ⅰ级应急响应，并启动防暴雨Ⅱ级应急响应。浙江省防指、太湖防总10日将防台风应急响应提升至Ⅱ级，江西省防指启动防汛Ⅲ级应急响应，全力做好台风及强降雨防御工作。

福建省提前转移涉险群众，严格控制人员外出活动，严密防范雨洪渍涝，备足备齐救援力量。全省共转移19.3万人（其中陆上转移16.1万人，船上人员回港及上岸3.2万人），所有渔船均已在港或处于安全水域。浙江省强化值班值守，进一步做好人员转移、船只避风、次生灾害防范、水利工程安全管理及抢险救灾救助等工作。全省共转移39.1万人（陆上转移35.7万人，船上人员回港及上岸3.4万人）。全省有20794艘渔船全部已在港避风或处于安全水域；4950艘非渔船已在港或处于安全水域。江西省防指召开会商会，进一步安排部署“玛莉亚”各项防御工作。太湖防总持续会商分析，强化预报预警，科学调度骨干工程调度，加强对地方防汛防台风工作的指导。

预计“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，强度继续减弱，将于今天晚上移入江西境内，并减弱为热带低压。目前尚未接到人员伤亡和重大灾情险情报告，详细灾情正在统计中。

国家防总秘书长、水利部副部长兼应急管理部副部长叶建春正带领工作组在福建督导防汛防台风工作，国家防总另有3个工作组继续在浙江、江西、安徽协助开展各项防御工作。

责任编辑：余鹏飞