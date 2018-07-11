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燕郊高新区落户政策发布4小时删除 官方紧急澄清

燕郊高新区落户政策发布4小时删除 官方紧急澄清
2018年07月11日 16:59 中国新闻网
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　　原标题：燕郊高新区人才落户政策发布4小时又删除，官方紧急澄清

　　中新经纬客户端7月11日电 近日，燕郊高新区人力资源市场官网发布的人才落户公告，引发广泛关注，有猜测指 “燕郊此次推出人才落户计划，是不是借人才引进的由头给楼市输血”，而且该公告仅发布4个小时又删除了。对此，燕郊高新区人社局11日发文回应，称企事业单位集体户人才引进落户政策已实施多年，此《须知》是对人才引进落户工作程序的具体说明，不是出台新的人才引进政策，更不是网络上解读的房产政策松动。

燕郊高新区人力资源和社会保障局声明截图燕郊高新区人力资源和社会保障局声明截图

　　声明还特别强调，为消除不良影响，现《须知》已从网络上删除，请广大群众不要相信个别舆论误导，更不要传播有关谣言。

　　据中国房地产报报道，7月9日，燕郊高新区人力资源市场官网发布了《燕郊高新区企事业单位人才引进落户须知》，规定落户者满足在三河市公安局开设单位有集体户、年龄需45周岁以下、大专及以上学历。

　　但让人意外的是，该人才落户新政仅发布4小时便被删除了。对此，上述报道引述分析人士称，在房地产调控处于重要转折关头的时候，燕郊地方政府的“人才松绑”有挑战调控政策之嫌。因此，这次被发布4小时后撤下的人才引进政策应该是受到了一些压力。

　　随着全国楼市调控趋严，多部门严堵“炒房”投机势头，近两年环京楼市开始迅速降温。中国指数研究院最新发布的数据显示，2018年上半年，环京11个区域整体商品住宅累计成交面积181万㎡，累计成交均价为14334元/㎡。受早期限购影响，环京市场成交规模已明显回落。

　　而燕郊作为环京桥头堡，距离首都最近的河北区域，也自然是环京房地产市场的“风向标”。公开报道显示，燕郊收紧落户政策是在2016年4月开始，当时燕郊政策规定，买房不再送户口。2017年6月，燕郊新的限购政策再次落地，无本地三年社保不能买房。

　　然而，这两年各地频出人才落户新政，环京地区的天津也因“海河英才”落户计划带动楼市升温，只有燕郊楼市却显得有些“落寞”，据房天下数据显示，2018年6月份，燕郊房产成交均价为18000元/平方米，而去年6月份，燕郊房产均价为27000元/平方米，可谓“腰斩”。

　　据燕郊经济技术开发区管委会官网介绍，燕郊经济技术开发区于1992年8月经河北省人民政府批准设立，1999年12月批准为省级高新技术产业开发区，2010年11月，经国务院批准升级为国家高新技术产业开发区。中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会、燕郊高新技术产业开发区管理委员会，为中共三河市委、市政府的派出机构。全区规划面积108平方公里，建成区面积50平方公里，现辖燕郊镇、高楼镇、迎宾北路街道、行宫东大街街道，92个村街，56个社区居委会。（中新经纬APP）

责任编辑：张迪

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