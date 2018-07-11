燕郊高新区落户政策发布4小时删除 官方紧急澄清

原标题：燕郊高新区人才落户政策发布4小时又删除，官方紧急澄清

中新经纬客户端7月11日电 近日，燕郊高新区人力资源市场官网发布的人才落户公告，引发广泛关注，有猜测指 “燕郊此次推出人才落户计划，是不是借人才引进的由头给楼市输血”，而且该公告仅发布4个小时又删除了。对此，燕郊高新区人社局11日发文回应，称企事业单位集体户人才引进落户政策已实施多年，此《须知》是对人才引进落户工作程序的具体说明，不是出台新的人才引进政策，更不是网络上解读的房产政策松动。

燕郊高新区人力资源和社会保障局声明截图

声明还特别强调，为消除不良影响，现《须知》已从网络上删除，请广大群众不要相信个别舆论误导，更不要传播有关谣言。

据中国房地产报报道，7月9日，燕郊高新区人力资源市场官网发布了《燕郊高新区企事业单位人才引进落户须知》，规定落户者满足在三河市公安局开设单位有集体户、年龄需45周岁以下、大专及以上学历。

但让人意外的是，该人才落户新政仅发布4小时便被删除了。对此，上述报道引述分析人士称，在房地产调控处于重要转折关头的时候，燕郊地方政府的“人才松绑”有挑战调控政策之嫌。因此，这次被发布4小时后撤下的人才引进政策应该是受到了一些压力。

随着全国楼市调控趋严，多部门严堵“炒房”投机势头，近两年环京楼市开始迅速降温。中国指数研究院最新发布的数据显示，2018年上半年，环京11个区域整体商品住宅累计成交面积181万㎡，累计成交均价为14334元/㎡。受早期限购影响，环京市场成交规模已明显回落。

而燕郊作为环京桥头堡，距离首都最近的河北区域，也自然是环京房地产市场的“风向标”。公开报道显示，燕郊收紧落户政策是在2016年4月开始，当时燕郊政策规定，买房不再送户口。2017年6月，燕郊新的限购政策再次落地，无本地三年社保不能买房。

然而，这两年各地频出人才落户新政，环京地区的天津也因“海河英才”落户计划带动楼市升温，只有燕郊楼市却显得有些“落寞”，据房天下数据显示，2018年6月份，燕郊房产成交均价为18000元/平方米，而去年6月份，燕郊房产均价为27000元/平方米，可谓“腰斩”。

据燕郊经济技术开发区管委会官网介绍，燕郊经济技术开发区于1992年8月经河北省人民政府批准设立，1999年12月批准为省级高新技术产业开发区，2010年11月，经国务院批准升级为国家高新技术产业开发区。中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会、燕郊高新技术产业开发区管理委员会，为中共三河市委、市政府的派出机构。全区规划面积108平方公里，建成区面积50平方公里，现辖燕郊镇、高楼镇、迎宾北路街道、行宫东大街街道，92个村街，56个社区居委会。（中新经纬APP）

责任编辑：张迪