这名红通人员外逃美国17年被遣返 曾让朱镕基震怒

原标题：这名被强制遣返的红通人员，曾让朱镕基震怒

撰文 | 董鑫

中央纪委网站消息，今天（11日），外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

这是国家监委成立后，第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。

许超凡是“中国银行开平案”的首犯，涉嫌贪污挪用中国银行资金约4.85亿美元，于2001年10月逃往美国。“中国银行开平案”是新中国成立以来最大的银行资金盗窃案。主犯共三名，许超凡、余振东和许国俊。

目前，按时间推算，余振东已经在中国刑满释放，许国俊则仍在美服刑。

朱镕基批示写满4页纸

此案被称为中华人民共和国建国以来最大的银行资金盗窃案，涉案资金折合人民币超过40亿元，这一“纪录”迄今未被打破。

2001年10月12日，为加强管理，中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。联网之后，正在集中的中行各分支机构的电脑中心反映出账目上亏空8000万美元，很快又飙升到4.83亿美元。

因为数字过于巨大，工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。在反复核算之后得出结论：中行发生了银行资金盗用案。

通过对账目的分析，案发地点锁定广东开平。

在发现巨大资金漏洞后，中行在全行系统追查。10月15日，中国银行广东分行出具书面材料，正式向广东省公安厅经侦总队报案。

2001年11月，时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料，朱镕基气愤不已，在四页A4纸上奋笔疾书，第一页报告的空白处都批满了，要求有关部门严查此案。

对自己和手下都“大方”的首犯

就在中行全系统追查的时候，时任广东省分行财会处处长许超凡、惠州惠东支行行长余振东和开平支行行长许国俊一起失踪了。

余振东和许国俊都是许超凡一手提拔。

1998年，时任中行开平支行行长的许超凡调任广东省分行财会处处长，直接提拔江门分行信贷部经理余振东接任开平支行行长；1999年，余振东调任惠州惠东支行行长，开平支行下属金城公司与银贸公司经理许国俊接任行长。

三人前后在任近10年，从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

挥霍公家钱财，许超凡十分“大方”。在澳门赌场，许超凡4个小时就输了6000多万；手下突击加班，有人加班费高达70-80万元；司机结婚，许超凡还送了一个66万元的大红包。

10月13日，也就是案发第二天，三人就在广州碰头。

出逃是早有准备。

在1994年，余振东、许超凡和许国俊的妻子在与他们办理离婚之后去往美国，与美国华裔公民假结婚，并提出申请移民美国；1997年，三人办理了伪造的香港护照。

2001年10月13日晚上，三人从香港逃往美国。许超凡还让香港的“马仔”拿着三人的手机一路北上，先到上海再到江西，以干扰办案人员，获得逃跑时间。

到了美国后，许超凡等人与各自的妻子会合，从此三家人隐姓埋名、各奔东西。

一名主犯已出狱

案发一周后，公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书，国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。

2002年12月，余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。

2004年2月，余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审。因为主动交代有关的犯罪事实，最终获得减刑处理，原来被控5项罪名，最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名，并判144个月的监禁。

宣判后，余振东自愿遣返。

2004年4月16日，余振东被遣送回中国。

他成为中美建交之后，第一例经过美国国内法律程序，并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人；也是我国签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后，首名被押解回国的外逃贪官。

2006年3月31日，广东省江门市中级人民法院以贪污罪、挪用公款罪判处余振东有期徒刑12年，并处没收其个人财产100万元。

因为余振东在判决执行之前已经羁押了两年，按照时间计算，如果没有意外，他在2016年应该已经出狱。

许超凡妻子三年前被遣返

当然，另外两人的日子也不会太好过。

2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕；同年10月初，许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。

但与余振东不同，许超凡和许国俊夫妇都拒绝自愿遣返回国领刑。

2009年8月，美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名，分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年。两人配偶邝婉芳和余英怡分别获刑8年，入狱服刑，罪名为护照欺诈、签证欺诈、婚姻欺诈等。

2015年9月25日，许超凡的妻子邝婉芳在美国的刑期提前结束，被遣返回国。

有个时间点要特别说明。

邝婉芳被遣返回国的时候，习近平就任国家主席之后的首次访美之行刚刚结束。

美国当地时间2015年9月22日，也就是习近平访美之行的第一天，他在西雅图欢迎宴会上发表了演讲。谈及反腐，他表示，中国人民希望在这方面得到美国支持和配合，让腐败分子在海外永无“避罪天堂”。

今年6月派发遣返令

计算一下，刚刚被遣返回国的许超凡，在美国刑期还有16年，应该也是提前结束服刑。

中央纪委披露，许超凡案追逃工作长达17年之久，其中有几个关键事件：

2004年，许超凡在美国被抓捕之后，根据中美达成的异地追诉共识，中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等单位，先后向美方提供15万页证据材料，组织有关证人向美国法庭作证。

2005年6月，中美双方就在中美执法合作联合联络小组（以下简称JLG）框架内设立了反腐败工作组。

2014年，中央追逃办成立伊始，就将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件，此后一直加大打击力度，敦促美方对许保持高压态势。

2018年6月，许超凡被判发遣返令。

中央纪委表示，许超凡被遣返，是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。

对许超凡案件的追逃过程，还实现了中美执法司法合作的多个“第一”，包括第一次依据中美刑事司法协助协定开展合作、第一次组织中方证人通过远程视频向美国法院作证等，开创了中美刑事司法协助的新模式。

另一名涉案人已回国投案

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，除了许超凡、余振东和许国俊，还有一名“中行开平案”的红通人员刚刚回国投案。

赖明敏，又名赖敏，中国银行江门分行原行长，涉嫌贪污罪。

在2001年，赖敏担任中国银行江门分行行长，这是开平支行的上级单位。为了填补江门分行盗用有关科目资金的缺口，赖敏指使分行财会部经理余鸿斌等三人，找到时任开平支行行长许国俊商讨。之后，开平支行支付了540万美元为赖敏填补资金缺口。

此外，为逃避稽查和通过离任审计，赖敏还通过许国俊从开平支行挪用1605万美元用来填补亏空的资金缺口。

2001年8月，赖敏外逃至澳大利亚。

2018年6月22日，“百名红通人员”赖明敏回国投案，并主动退赃。他是“百名红通人员”到案的第53人，也是6月6日中央追逃办对外发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》之后，第2名投案的外逃人员。

借用一句中央纪委网站的评论：

事实再次表明，海外不是避罪天堂，外逃只是黄粱一梦。

责任编辑：余鹏飞