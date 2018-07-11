揭秘许超凡被遣返:实现中美执法司法合作多个第一

原标题：揭秘许超凡如何被遣返：实现中美执法司法合作的多个“第一”

“中央纪委国家监委网站”微信公号7月11日消息，追逃追赃又传捷报。2018年7月11日，外逃美国17年之久的中国银行开平支行案主犯之一许超凡，被强制遣返回国。

从2001到2018年，驰而不息一追到底

2001年10月，震惊全国的中国银行开平支行案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡，伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元，并经中国香港、加拿大逃往美国。中国银行开平支行案被称为新中国最大的银行贪污案。

案发后，在中央纪委统一协调下，最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门迅速行动，协调美方开展联合调查。2003年9月，许超凡在美落网。

2004年4月，同案犯余振东自愿回国受审，并被判处12年有期徒刑。但许超凡却选择了负隅顽抗，妄图利用美国法律漏洞逃避惩罚。根据中美达成的异地追诉共识，中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等单位，先后向美方提供15万页证据材料，组织有关证人向美国法庭作证。2009年5月，美国对许超凡判处有期徒刑25年。

2014年，中央追逃办成立伊始，就将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件，对许追逃追赃工作进入全面加速的快车道。中央追逃办加大打击力度，敦促美方对许保持高压态势，2015年9月，许超凡妻子邝婉芳被美方强制遣返回国，2018年6月，许超凡被判发遣返令。

中央纪委高度重视追赃工作，通过执法合作、国际民事诉讼等方式，先后从境内外追回赃款20多亿元人民币，最大限度挽回了经济损失。

许超凡案追逃工作长达17年之久，其被遣返，是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例，彰显了党中央全面从严治党的坚定决心，以及有逃必追、一追到底的鲜明立场和顽强意志，释放了追逃追赃工作驰而不息、久久为功的强烈信号。

追逃“朋友圈”不断扩大，哪里都不是避罪天堂

许超凡案实现了中美执法司法合作的多个“第一”，包括第一次依据中美刑事司法协助协定开展合作、第一次组织中方证人通过远程视频向美国法院作证等，开创了中美刑事司法协助的新模式。

早在2005年6月，中美双方就在中美执法合作联合联络小组（以下简称JLG）框架内设立了反腐败工作组。

“执法合作是手段，反腐败和实现公平正义是目标，评价合作成效要看解决了多少问题，取得了多少具体成果。”反腐败工作组成立之初，双方就确定了以追逃追赃个案合作为重点的工作思路。

针对重点个案，双方指定专人，依据各自法律展开联合调查。工作组定期会晤，并成立了配套的工作组联络人机制、重点案件联系人机制以及执法部门月度会晤机制，确保案件信息沟通及时、顺畅。

2014年以来，中美元首会晤和第六轮、第七轮中美战略与经济对话都确认了中美JLG机制的主渠道作用。反腐败议题不仅在对话成果清单中单列，所占篇幅和比重亦大幅上升。2014年中美JLG第十二次全会上，中美双方共同确定了杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件。在中美双方共同努力下，5起案件均取得重大进展——

2014年12月，潜逃美国两年半的辽宁省凤城市委原书记王国强，从美回国向纪检监察机关投案自首，成为近10年来第一个从美国主动投案的腐败犯罪嫌疑人。

2015年12月，潜逃美国13年之久的黄玉荣回国投案自首。

2016年11月16日，潜逃海外13年之久，最初“死也要死在美国”的“百名红通”头号嫌犯杨秀珠回国投案自首。

2018年7月，中国银行开平支行案主犯之一许超凡被强制遣返回国。

外逃犯罪嫌疑人乔建军及其前妻也已被美国司法部门起诉……

中美反腐执法合作之路正越走越广。除了以移民欺诈、洗钱等常见罪名起诉，或异地追诉等方式外，中美还可以通过《联合国反腐败公约》《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、APEC反腐执法合作网络等平台进行追逃追赃合作。

从2014年APEC部长级会议通过《北京反腐败宣言》，到2016年G20杭州峰会通过《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》，再到2017年习近平总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛提出将“一带一路”建设成为“廉洁之路”……我国积极参与国际规则制定，主动提出一系列反腐败国际合作倡议和追逃追赃主张，引领构建国际反腐新秩序。截至目前，我国与61个国家缔结了刑事司法协助条约，与50个国家缔结了引渡条约，基本建成覆盖全球各大洲主要国家的追逃追赃法律保障网络……天网越织越密，哪里都不是避罪天堂。

国家监委成立后首个境外遣返外逃人员，制度优势正转化为治理效能

许超凡是国家监委成立后首个境外遣返的外逃人员，他的到案，也是国家监察体制改革制度优势转化为治理效能的一个具体体现。

追逃追赃工作涉及外交、司法、执法、金融等多个领域，单靠任何一个部门都无法独立完成。监察法对反腐败国际合作作出专章规定，明确了监察机关追逃追赃的职责，确立了监察机关追逃追赃案件主办部门的地位。纪检监察机关是“指挥员”“调度员”，也是“研究员”“战斗员”，有效地整合了追逃追赃职能，构建起内外联通、上下贯通、横向联动的追逃防逃机制，工作合力更加强大。运用法治思维法治方式开展国际追逃追赃工作迎来了新的契机，追逃追赃成效正在显现。

2018年6月22日，中国银行江门分行原行长赖明敏回国投案自首，并主动退赃，成为国家监委成立后首个到案的“百名红通人员”。

5月31日，潜逃国外贪污犯罪嫌疑人、上海“天网2018”行动追逃对象浦某被成功追回，成为上海市监委挂牌成立后反腐败国际追逃追赃工作的首个战果。

5月11日，云南省监委决定对出逃的西南林业大学原校长蒋兆岗进行通缉。5月30日，在中央追逃办协调指导下，云南省追逃办经多方努力将潜逃人员蒋兆岗抓获。从潜逃到通缉再到抓获只用了短短20多天。

监察体制改革后，深圳市纪委监委发挥体制机制优势，提高政治站位，层层传导压力，密切协同配合，近3个月追回11人，近1个月追回6人，最密集时仅1周就追回4人……

在许超凡案中，中央纪委国家监委统一指挥，协调各方力量，建立起集中统一、权威高效、沟通顺畅的工作机制。中央追逃办充分发挥各部门优势，确保施压、谈判、合作各环节全国一盘棋，一级抓一级，为遣返工作顺利推进提供了保障。

随着国家监察体制改革的深入推进，追逃追赃工作必将取得新突破，为推动反腐败斗争压倒性态势向压倒性胜利转化做出新的更大贡献。

来源：“中央纪委国家监委网站”微信公号

责任编辑：余鹏飞