天津书记李鸿忠:西藏工作对国家发展大局至关重要

原标题：天津市党政代表团赴西藏昌都市学习考察 全面落实援藏使命职责 升级加力推动昌都发展

来源：天津日报

本报讯（记者 魏彧 于春沣）为深入学习贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示要求，贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会和东西部扶贫协作座谈会精神，9日至11日，市委书记李鸿忠，市委副书记、市长张国清率天津市党政代表团赴西藏自治区昌都市学习考察，进一步推动我市对口援藏工作，推进津藏深入交流合作。

西藏自治区党委书记吴英杰，自治区党委副书记、自治区主席齐扎拉陪同考察并出席对口支援工作座谈会。

10日上午，李鸿忠、张国清在吴英杰、齐扎拉的陪同下，冒雨考察了昌都市卡若镇达修天津新村、市高等职业技术学院、博宇农业生态园、天津大桥等天津援建项目。卡若镇达修天津新村，属于易地搬迁项目，共计搬迁农牧民群众127户、543人。市高等职业技术学院规划在校生6000人，天津市援建资金8630万元，用来建设图文信息中心、综合办公楼、实训教学楼等共2.1万平方米。博宇农业生态园项目预计可解决左巴村100余人就业，带动当地生态旅游发展。

在达修天津新村，李鸿忠一行来到脱贫户西绕永青家中看望慰问，与一家人促膝而坐，谈心聊家常。西绕永青激动地讲述着天津援建带来的幸福生活。六岁的小女儿扎西泽西用汉语给大家演唱了幼儿园新学到的儿歌。李鸿忠鼓励小扎西泽西好好学习、早日成才，并深情地向一家人说，习近平总书记十分牵挂各族人民生活，今天藏区能有这样的好生活，首先要感谢习近平总书记、感谢党中央、感谢党的援藏政策。天津要与大家齐心协力，让大伙儿的日子越来越好。李鸿忠提议和他们一家结为民族团结的亲戚，欢迎有时间到天津走走亲戚，看看内地的发展。西绕永青一家人非常高兴，小扎西泽西更是亲切地喊起了爷爷。一幕幕温馨的场景，令大家深受感动。

在下午召开的对口支援工作座谈会上，张国清、齐扎拉分别汇报了天津、西藏发展稳定和对口支援工作情况。会议听取了昌都市、天津援藏前指工作汇报。

李鸿忠在讲话中说，此次昌都之行，是一次深入学习贯彻习近平总书记关于治边稳藏重要战略思想的实践教育课，我们切身感受到西藏经济社会发展发生的巨大变化，特别是西藏各级党政干部展现出的“老西藏精神”令人感到由衷钦佩。西藏工作对于党和国家发展大局至关重要，只有边疆的繁荣稳定，内地发展才能有更加坚实的战略保障。

李鸿忠强调，天津要在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，增强“四个意识”，坚决履行好党中央赋予的神圣职责，紧密结合新阶段西藏发展新需求，科学把握“供血”与“造血”等关系，创新援藏思路举措，助推当地实现新发展。要坚持升级加力，加大援藏资金、项目投入力度；坚持“多层全覆盖、有限无限相结合”，构建市、区、街道（乡镇）全方位援藏对接机制，用好有限财政资金，以无限感情推动企业等社会力量参与；坚持精准扶贫、精准脱贫，聚焦农牧民增收和生活改善；坚持扶志与扶智相结合，发挥天津职教优势，做好教育、文化、医疗援藏；坚持以提升当地生产力水平为目标，结合西藏生态优势和天津港口、智能制造等优势，推动产业发展；坚持交流交往交融，注重心与心的沟通，增进津藏各族人民兄弟情谊。

吴英杰代表自治区党委、政府和全区各族人民对天津市长期以来对西藏工作的关心支持表示衷心感谢。他说，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导、亲切关怀下，自治区党委、政府团结带领全区各族人民，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记治边稳藏重要战略思想，推动各项工作取得了新成就，西藏正处在历史上最好时期之一。

吴英杰指出，长期以来，天津市站在党和国家工作全局的高度，始终把做好对口援藏工作作为一项重大政治任务和光荣使命，在项目、资金、人才、技术等方面进行全方位支持，有力促进了昌都市经济社会全面进步。下一步，我们将牢固树立“四个意识”，正确处理好中央关心、全国支援和自力更生、艰苦奋斗的关系，进一步做好受援工作，把天津支援的资金使用好、项目落实好、干部管理好，为天津对口援藏工作创造良好条件。真诚希望天津市一如既往地关心支持西藏工作，进一步加大对口支援力度，为推进昌都长足发展和长治久安提供有力支撑。

在昌都期间，我市和自治区领导看望慰问了全市第八批援藏干部。李鸿忠勉励各位援藏干部，要牢记党中央、习近平总书记嘱托，提高政治站位，以昂扬的精神状态，倾注满腔热情，忠诚履职尽责，在援藏工作岗位上，磨练意志、增长才干。要带着深厚感情开展工作，增进感情交流，为促进民族团结进步作出新的更大贡献。

自治区领导刘江和自治区政府秘书长朱强，市领导李毅、梁宝明、李树起、魏大鹏和市政府秘书长孟庆松参加。

责任编辑：余鹏飞