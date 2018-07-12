落马拆迁官员的绰号都有哪些?个个都令人胆战心惊

原标题：又一征迁指挥部指挥长被查 细数那些落马后有人放鞭炮的拆迁官员

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰）据浙江省纪委监委消息，浙江金华市的一个“征迁指挥部指挥长”涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

近年来，随着土地的升值以及房地产的兴起，不少地方都大搞建设，而一些官员也在拆迁的“肥差”中迷失自我。记者梳理发现，一些涉及拆迁腐败的官员一旦落马，当地往往有人放鞭炮表示庆祝。

金华“三拆一改”官员黄炳立落马

落马前黄炳立为市民颁发不动产登记证

据浙江省纪委监委消息，浙江金华市“三改一拆”行动领导小组办公室副主任、金东新城区城中村改造征迁指挥部指挥长、多湖中央商务区征迁指挥部指挥长、多湖区块企业征迁指挥部指挥长黄炳立涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

记者注意到，在2011年7月，黄炳立因为领导浦阳的征地等问题，遭到网友发帖举报。

据公开履历，黄炳立1989年3月参加工作，中央党校大学学历。曾任浦江县浦阳街道人武部部长、浦阳街道党工委书记、金华市金东区政府副区长等。2016年11月起，任金华市“三改一拆”行动领导小组办公室副主任、金东新城区城中村改造征迁指挥部指挥长、多湖中央商务区征迁指挥部指挥长、多湖区块企业征迁指挥部指挥长。

郑州“一指没”书记被判11年

吴天君1957年2月出生，1979年12月参加工作，曾任河南省淇县副县长、内黄县委书记、安阳市副市长、新乡市委书记、郑州市委书记等。

吴天君在郑州工作期间，郑州因雾霾严重、交通拥堵、频繁道路施工等问题屡次被市民吐槽。而因强拆问题，吴天君在坊间被冠以“一指没”、“吴一指”等外号。

去年8月，吴天君受贿案开庭。经法院审理查明：2004年初至2015年底，被告人吴天君利用职务上的便利及职权和地位形成的便利条件，为他人在企业经营、职务调整等事项上提供帮助，直接或者通过特定关系人索取、非法收受他人财物，折合人民币共计1105万元。

最终，湖北省襄阳市中级人民法院以受贿罪判处河南省委原常委、政法委原书记吴天君有期徒刑11年，并处没收个人财产人民币100万元。对吴天君受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

多家媒体报道，因为吴天君主政郑州时到处强拆不得人心，在其宣布落马时，市民放鞭炮庆祝。

吉林“谷大扒”副省长被判12年

从2006年下半年，谷春立在主政鞍山期间，开始了大面积拆迁，被鞍山市民送外号“谷大扒”。据澎湃新闻采访市民所写的案例报道，2008年2月3日凌晨，200多名社会闲散人员突然闯进鞍山新台町小区，手持镐把开始强拆，小区很快被夷为平地。一些市政部门的办公楼也没有逃掉被拆的命运。比如位于鞍山黄金地段、投资数千万元建成的鞍山市教育局办公楼，在投入使用不足四年后，也于2010年春天被拆掉。

在媒体的报道中，谷春立与一位温州籍女商人交往甚密，在谷春立被查期间，这名姓徐的女商人也到有关部门接受调查。谷春立落马之后的2015年8月，在鞍山市高新区有市民点燃鞭炮庆祝。

据央视报道，2017年3月31日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院公开宣判吉林省人民政府原副省长谷春立受贿案，对被告人谷春立以受贿罪判处有期徒刑12年，并处没收个人财产人民币200万元。法院查明，2002年至2015年间，谷春立在担任中共沈阳市委常委、铁西区委书记、沈阳市经济技术开发区管委会主任、鞍山市人民政府市长、中共鞍山市委书记、吉林省人民政府副省长期间，收受他人财物共计折合人民币4365万余元。

牟利8000多万 广东拆迁官员被判无期

在广东省纪委正式公布对广州市原副市长、增城市委原书记曹鉴燎立案调查的当晚，《第一财经日报》记者在冼村看到村民燃放鞭炮，到晚上10点时，仍有断断续续的鞭炮声。一位村民告诉记者，他们正在庆祝曹鉴燎被抓。

2017年4月14日，深圳市中级人民法院以受贿罪判处被告人曹鉴燎无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币250万元。曹鉴燎上诉后，二审维持原判。

法院审理查明，1991年至2013年，曹鉴燎在先后担任广州市天河区沙河镇镇长、镇党委书记，天河区副区长、代理区长、区长、区委书记，海珠区委书记，广州市副市长、增城市委书记期间，利用职务上的便利，分别在土地开发、工程建设、物业租赁、“三旧”改造等领域为他人谋取利益，单独或伙同他人索取或收受他人财物共计折合人民币8023万余元。

南京“推土机市长”被判15年

2015年4月，原南京市市长季建业受贿一案开庭审理，季建业被指控于1999年底至2012年，非法收受单位和个人给予的财物共计折合人民币1132万余元。季建业被判有期徒刑15年，并处没收个人财产人民币200万元。

据媒体报道，2009年8月26日，季建业来南京市任副市长、代理市长职务之后，他高调拆迁，南京这座古城不断被“开膛破肚”。

在当地市民心中，这也是一个喜欢拆迁并从中获益的市长。他被当地居民称为“季挖挖”、“推土机市长”。季建业落马之后，有市民在街头燃放鞭炮并悬挂横幅庆祝。

责任编辑：余鹏飞