副驾驶吸电子烟险酿事故 国航:停飞解聘涉事机组

原标题：国航：对CA106航班涉事机组做出停飞资格、解除劳动合同

@中国国际航空 7月13日消息， 7月10日，由香港飞经大连的CA106航班，在巡航阶段发生紧急下降事件后，国航高度重视，立即启动公司内部不安全事件调查程序。同时在全公司范围内开展安全整顿、进行全员安全教育，全面排查薄弱环节，全力消除安全隐患。经调查核实并依据公司安全管理规章，决定对涉事机组做出停止飞行资格、并依法解除劳动合同的处理。对负有责任的相关管理人员进行了严肃处理。建议民航局在完成调查程序后，对涉事机组的从业资格做出处理，吊销其持有的飞行员驾驶执照。

国航真诚感谢广大旅客和社会各界的关心、支持，我们将认真吸取此事件的深刻教训，始终秉持安全第一的发展理念，坚持对安全违章行为持零容忍态度，不断完善安全管理体系，坚决杜绝此类事件发生，确保持续安全，以良好的业绩回报社会关切。

责任编辑：余鹏飞