特朗普在欧指手画脚 中德联手做这事美媒心头一凉

原标题：视界丨特朗普在欧洲“指手画脚”时 中德联手做的这件事让美媒心头一凉——

这两天，因为美国总统特朗普的“指手画脚”，北约总部“炸开了锅”。

远道而来的特朗普一边痛批欧洲盟友“太小气”，对北约贡献太少，一边讽刺德国“被俄罗斯绑架”。

点击下方视频，看看德国如何以实际行动“回敬”特朗普政府~

就在特朗普满世界“讨债”的时候，据美国彭博新闻社网站7月12日报道，德国巴斯夫公司9日在柏林举行的一个仪式上同意斥资100亿美元在中国广东省建设一家大型工厂。

彭博社认为，两国间的这一合作“应该让美国感到担忧”。

彭博社报道截图。

文章介绍称，巴斯夫公司是世界上最赚钱的上市化工企业，该公司在德国与贸易伙伴的关系中经常扮演突出角色。1990年，在柏林墙倒塌一周年之际，该公司就与俄罗斯天然气工业股份公司成立了一家合资企业，该企业代表了巴斯夫公司最牢固的伙伴关系之一。

文章称，这一合作是中国企业与德国工业支柱企业（包括宝马、西门子和大众）之间本周缔结的一系列合作伙伴关系的核心。这些伙伴关系是围绕电动汽车、燃气轮机和云计算领域建立的。而在这些表面手段背后，不难看出目的：报道认为，在中国与美国迅速升级的贸易战中，欧洲可能会成为中国的一个宝贵盟友。

特朗普在北约峰会上发言。

香港《南华早报》则认为，中国也希望表明，它对向外国投资者开放其市场是认真的，这为与德国一道支持世贸组织管理下的多边全球贸易体系铺平了道路。

英国路透社对此表示认同，文章称，如果北京近年来没有逐步放宽对外资的限制，巴斯夫公司在华建厂原本是不可能的。

对此，德国总理默克尔直言：“这表明中国在这些领域开放市场不是空谈，而是行动。”

默克尔正准备出席北约峰会一场新闻发布会。

在《华盛顿邮报》看来，特朗普政府如今是在“仇视”全世界，其奉行的“单边主义”必然会遭到打击，欧洲伙伴如今已经“心里凉了大半截”，与中国“牵手”是必然发展趋势。

据德国《南德意志报》网站报道，默克尔就对外声称，德国和中国有着“维持世贸组织规则体系”的共同愿望，两国将携手维护多边主义。报道指出，德中经贸关系已经在持续升温。去年双边贸易额约为1860亿欧元（约合1.45万亿元人民币）。中国因此连续第二年成为德国最重要贸易伙伴。

巴斯夫公司负责人与中方代表签署合作书。

不仅是对德国，中国已清楚明晰地面向全世界表达了开放的态度。

据英国《独立报》报道，中方在第七次中国-中东欧国家领导人会晤中表示，中国将继续努力开放市场，欢迎各国搭乘中国经济快车，分享中国发展机遇。

据路透社盘点称，如今，已有多家外企与中方成功实现合作。荷兰皇家壳牌集团今年5月与中国海洋石油集团在惠州合作开展中海壳牌化工二期项目；去年年底，世界最大的非政府石油天然气生产商——埃克森美孚公司与中方签署惠州石油化工综合体项目战略合作框架协议和谅解备忘录。

除了接受海外投资，中国也在多个领域中积极投资海外项目。德国《法兰克福汇报》评论称，中国在跃升为自由贸易的担保者方面的尝试是清晰的。“其最令人信服的论据就是他们的投资，在丝绸之路倡议中，至少投资1万亿美元（1美元约合6.7元人民币）。”

对于中美的巨大反差，彭博社评价说，美国在世界舞台上寻找战争，中国却在寻找合作伙伴。

责任编辑：张迪