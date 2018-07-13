侠客岛:贸易战“至暗时刻”美国来了个经贸代表团

原标题：[解局]贸易战的“至暗时刻”，美国来了一个经贸代表团

芝加哥市长伊曼纽尔

“我们反对对抗，我不想成为特朗普与中国对抗的牺牲品，我不想成为一个棋子……”——你可能很难想象，这句“求生欲满满”的话出自芝加哥市长之口。

7月11日，美国贸易代表办公室发表声明，公布了对2000亿美元中国输美产品征收关税的建议产品清单；同日，芝加哥市代表团访华，“中国城市与美国芝加哥市投资合作论坛”在北京举行。

双方不仅签订了下一个“五年合作计划”，确保相关投资不会被叫停，芝加哥市长伊曼纽尔还公开表态，希望加强与中国的经贸合作，并说出了文首那句话。

缘由

为什么芝加哥一行的来访值得重视？

首先，虽然只是一个城市，但芝加哥咖位也非常大了。今年5月，Finances Online做了个世界最富城市排名，芝加哥名列第八；不仅如此，在美国大都市的GDP排行榜上，芝加哥也常年名列第三。

再来回顾下地理知识。芝加哥，坐落于美国中西部，属伊利诺伊州，东临密歇根湖，总人口超过900万，是美国仅次于纽约和洛杉矶的第三大都会区。地理位置决定了“市”生轨迹——早在美国东海岸还没有发展起来的时候，芝加哥就相当于美国的中心城市，而现在，它依旧是美国发展非常全面的中西部重镇。

教育上，西北大学、芝加哥大学、伊利诺伊理工学院……都是世界一流的大学；交通上，由于地处北美大陆的中心地带，它也是美国最重要的铁路和航空枢纽，其所辖奥黑尔国际机场是美国第二繁忙的机场；金融方面，芝加哥是美国主要的金融、期货和商品交易中心之一，芝加哥交易所集团则是全球最大的衍生品交易所。

可见，芝加哥和伊州从诞生之始，就已经天然地带有诸多国际贸易的基因。

以2014年为例，伊利诺伊州贸易额达到2079亿美元，其中出口额682亿美元、进口额1397亿美元，进出口分别占到了贸易总额的67%和33% ，比例相当高了。

因此，当地政府对外资的保护也相当重视。

上个月，中国与全球化智库（CCG）会长王辉耀刚刚作为唯一的中国智库代表，参加芝加哥全球城市论坛。这个论坛是什么规模呢？伦敦市长、华沙市长、欧盟官员、美国前财长保尔森之类的人物悉数出席。其宗旨，无疑也是探讨城市治理事宜，促进城市之间的合作交流。

其实，不仅是芝加哥。王辉耀印象很深刻，去年他曾经参加过福耀玻璃在美俄亥俄州工厂的开幕仪式，当地的州部长、参议院议员同样出席站台。

芝加哥市区GDP（单位：十亿美元）

互动

这样一来，芝加哥在中美贸易战的当下“挺身而出”，就不奇怪了。

数据显示，伊州对华出口在美国各州对华出口中常年排名前列，自华进口更排到前三名。早在2013年，芝加哥市便与中国八座城市签署贸易投资合作备忘录，以期促进双方贸易健康发展。伊曼纽尔市长的账算得不含糊：“五年来，芝加哥和中国的贸易额增加了100%。”

的确，放眼望去，伊州的优势产业，以及波音、卡特彼勒、麦当劳、迪尔农机、卡夫食品、雅培等大型跨国公司，哪个不极大依赖于中国的市场？

波音的41000架新飞机，有超过7000架卖往中国；2017年年底，雅培全球执行副总裁Brian Blaser专程来到上海，为其全球首个一体化客户体验中心揭幕，并公开宣称“中国市场已经是雅培诊断的第二大市场”；2016年，中国中车旗下公司中标芝加哥846辆、金额总计13亿美元……

再说中企业在伊投资——中国有50多家（独资或合资）公司在伊州，包括中国银行芝加哥分行、海南航空芝加哥分站、中国货运航空公司芝加哥分公司、金风美国中有限责任公司、中粮集团、福耀玻璃、万向集团等。其中，万向在全美兼、合并和收购了28家当地公司，创造了上万个就业机会；联想于2014年收购摩托罗拉，为其3500名员工提供了新的就业机会。

那么，让我们把目光移回当下，如果这些都将因为中美贸易战而付之一炬，芝加哥乃至伊州将作何感想？

机会

当然，中国不会那样做。

“那些斗争到底的国家会再次雄起，那些乖乖投降的国家会最终灭亡。”中美贸易战的“至暗时刻”，《至暗时刻》中丘吉尔的这句经典台词听起来格外振奋。

不过，越是在这种刀已经架在脖子上、讲道理早已不管用的时刻，我们的战斗越是应该讲究策略——“朋友”很珍贵。

哪些朋友？

那些坚信自由贸易体系的国家、组织，那些不堪其扰的欧洲国家们，当然，还有上述因贸易战损失惨重的芝加哥，以及分布在美国大地上众多的芝加哥们。

有个细节很值得关注。根据美国现行的税收体制，相较于联邦政府，州政府其实是相对独立的，不需要对总统负责，且拥有很大的自主管理权。而州政府对于参议院和众议院决策都有相当大的影响力。

也就是说，争取到这些州政府，很大程度上争取到了两院的投票权，也就在很大程度上争取到了牵制特朗普的机会。

当地时间11日，美国参议院以88：11的压倒性票数通过了一项决议，约束特朗普的关税权力。“从某种意义上来说，这就是相关部门和组织，在给其所在的参议院进行施压，绝不放任特朗普随心所欲，搞坏美国经济。”王辉耀说。

在这个节骨眼儿上，中国与芝加哥签署的这一系列合作计划，对于美国其他的州来说，无疑是一个非常明确的信号。

毕竟，对特朗普对华贸易战相当不满的州并不在少数。通用、福特、戴勒姆、克莱斯勒总部所在的密歇根州，宝洁、克莱斯勒、美国电力所在的俄亥俄州，苹果、迪士尼所在的加利福尼亚州，都前后批评过特朗普激进的贸易政策。

“特朗普越是要对中国发难，我们就越是要团结美国各个州政府，让他们看到中国维护自由贸易体系的意志和决心。以前我们总是大举购买美国的国债，当下也完全可以考虑购买州政府的债券、基金，’支援’他们的基建嘛。美国以为我们毫无还击之力，我们就要让他们看到，中国并不缺乏反制手段。”王辉耀表示。

文/雪山小狐

责任编辑：张迪