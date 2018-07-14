痛恨台湾光复的“日本”女人 成了蔡英文的发言人

原标题：那个痛恨台湾光复的＂日本＂女人，成了蔡省长的发言人……

咋不去东京考公务员呢！

即将于16日正式上任的台当局新任“行政院”发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas Yotaka），坚持使用罗马拼音才能完整发音她的名字，相关言论在岛内引起争议。

资料图：谷辣斯·尤达卡 来源：台湾“中央社”

据台湾“中时电子报”7月14日报道，即将接任台“行政院”发言人的民进党“立委”谷辣斯·尤达卡曾任记者，媒体经验丰富，兼任民进党发言人也已8个月，被视为是能够精准对外传达台当局政策的人选。

谷辣斯·尤达卡是阿美族人，早期曾使用汉名叶冠伶，而她上任之后的第一个愿望就是，大家能使用罗马拼音才能完整发音她的名字。她声称希望大家尊重适应，外界也一度有声音主张应该尊重少数民族的文化。

但在脸书“你这么好骗，你家里人知道吗？”的粉丝页有人提出质疑，称Yotaka是谷辣斯父亲的日本名，而且她曾在“立法院”称“光复节”是另外一个痛苦的开始，删掉庆祝“光复节”预算。

民进党“新潮流系”的“台湾新社会智库”专访资料显示，谷辣斯的祖父在日据时代是电力公司的职员，谷辣斯的父亲在家多使用阿美语及日语与兄弟姊妹沟通。谷辣斯并曾声称：“由于祖父受过日本教育，是由日本人给予一个名字yoshinari（吉成） ，父亲则叫yoshinari yotaka（吉成丰）；汉人来了之后，不懂汉字的少数民族就被户政乱取。

另外，2016年时谷辣斯在质询时还宣称，“台湾省政府”每年主要任务之一，是举办“光复节”纪念活动，但“省政府”早就没有存在的必要，台湾也毫无再举行“光复节”的正当性，每年“省政府”编列200多万（新台币）预算“庆祝光复节”。

“台湾光复节”是台当局为了纪念台湾1945年摆脱日本殖民统治而设，定于每年的10月25日。去年“光复节”当天，中国国民党在台北“国军英雄馆”举办了“抗战胜利暨台湾光复七十二周年纪念大会”。台湾地区前领导人马英九、前任国民党主席连战和吴伯雄、以及现任主席吴敦义都出席参加。

这位达拉卡则质疑道，“光复节有何意义值得庆祝？”谷辣斯表示，“光复”后带给台湾少数民族新的灾难，从“光复”开始，强迫改姓、讲汉语，还改良歌舞给汉人看，“一定要纪念剥夺我们一切的节日吗？”、“实在已经够了”。

对此，有网友留言讥讽称，“日本姓几乎都有汉字还坚持不用。。。。。。。”、“本来想说是原住民的族名，应尊重其使用罗马拼音。。。。。。结果是。。。。。。”、“结果日语还是一堆汉字”、“原住民还延用日本名”？

更有网友翻出谷辣斯曾于四年前酒驾的“黑历史”。根据台北地方法院的裁判书，谷辣斯·尤达卡漠视自己安危，且枉顾公众安全，于2014年8月9日23时许，在台北市中山区中山北路附近饮用2罐啤酒后，于翌日4时55分许驾小客车欲返家途中被警方拦查，酒后吐气酒精浓度达每公升0.37毫克，因此被判处有期徒刑两个月。

责任编辑：张迪