原标题：多地发布养老金调整方案！这几类人养老金涨得多！有你吗？

来源：工人日报

时间进入下半年，退休人员都很关心今年上调的养老金何时发放到手里。

继北京、上海等地发布养老金具体调整方案后，近日，又有江西、湖北、宁夏、吉林、山西五地发布养老金调整方案。你那里怎么调整？能涨多少？快跟着工人君（ID：grrbwx）来看！

国家明确，今年养老金涨5%左右

今年3月，人社部、财政部联合下发《关于2018年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从2018年1月1日起，为2017年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2017年退休人员月人均基本养老金的5%左右。

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谁能享受此次上调？

能够参与此次养老金调整的人员范围是，2017年12月31日前已按规定办理退休手续，并按月领取基本养老金的退休人员。

注意，如果你是在2018年退休，是不能享受此次养老金调整的。

养老金到底怎么涨？

多地公布养老金调整方案

今年养老金的总体涨幅是5%左右，但这是总体涨幅，并非每个人都统一上涨5%，具体到每个人的涨幅是不一样的。

按照国家要求，此次养老金的调整，继续统一采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法。

江 西

定额调整。定额调整体现公平原则，企业和机关事业单位实行统一标准，退休人员按每人每月36元增加。

挂钩调整。体现“长缴多调、多缴多得”的激励机制：

企业与缴费年限（含视同缴费年限，下同）挂钩，对缴费年限15年以下（含15年）的每人每月增加45元；缴费年限超过15年的人员，按每满一年增加3元调整。

机关事业单位与基本养老金水平挂钩，每人每月按本人2017年12月份基本养老金的2.8%增加。

湖 北

总体调整水平为5.1%，预计将惠及全省540万企业和机关事业单位退休、退职人员。

定额调整。按退休、退职时间划分三档：1995年12月31日前退休、退职的，每人每月增加45元；1996年1月1日至2005年12月31日期间退休、退职的，每人每月增加40元；2006年1月1日至2017年12月31日期间退休、退职的，每人每月增加35元。

挂钩调整。与本人缴费年限和基本养老金水平双挂钩：每人每月按本人缴费年限（含视同缴费年限，不含特殊工种换算的缴费年限）每满一年增加2元，缴费年限不满一年的按一年计算；同时，每人每月以本人2017年12月基本养老金为基数增加1.4%。

宁 夏

定额调整。每人每月增加50元。

挂钩调整。一是与本人缴费年限挂钩，每满1年按2元调整（不满1年按1年计算，15年以下按15年计算）；对因工伤残已办理退休手续并领取基本养老金的人员（不含因企业破产办理退休的5-6级工伤人员），缴费年限不满30年的按30年计算。二是与养老金水平挂钩，按企业办法计发养老金的人员，以本人2017年12月按月领取的基本养老金为基数，月养老金1500元以下（含1500元）的按30元调整；1500元以上的，在调整30元的基础上，养老金每增加100元（不满100元的按100元计算），再调整2.5元。按机关事业单位办法计发养老金的人员与同类人员平均养老金水平挂钩。

吉 林

定额调整为每人每月增加35元。

挂钩调整，与缴费年限（工作年限）挂钩↓

退休人员缴费年限25年以下部分，每满一年，每月增加1.5元；

缴费年限26年至30年部分，每满一年，每月增加2.5元；

缴费年限31年至35年部分，每满一年，每月增加3.5元；

缴费年限36年及以上部分，每满一年，每月增加4.5元。

上述缴费年限不足一年部分均按一年计算。按照“五七家属工”政策参加基本养老保险的企业退休人员不参与缴费年限挂钩调整。与基本养老金水平挂钩，企业退休人员月增加额为2017年底本人月基本养老金数额的1%；机关事业单位退休人员月增加额为2017年底本人月基本养老金数额的0.97%。

山 西

定额调整：调整范围内的退休人员每人每月增加50元。

挂钩调整：企业退休人员按本人缴费年限（含视同缴费年限、不含折算工龄）每满1年（不满1年的计为1年）每月增加2.1元。缴费年限不满10年的按10年计算。再按本人基本养老金（含冬季取暖补贴）水平的1.5%增加基本养老金；机关事业单位退休人员按本人缴费年限（含视同缴费年限、不含折算工龄）每满1年（不满1年的计为1年）每月增加1.4元。缴费年限不满10年的按10年计算。再按本人退休时职务（职级）对应的2017年12月同职务（职级）人员平均养老金水平的1.5%增加基本养老金；企业符合原劳动人事部劳人险〔1983〕3号文件规定条件的退休老工人，挂钩调整部分按机关事业单位同类人员标准调整。

此外，这些地区都已公布调整方案↓↓

北京：每人每月增加45元。

上海：企业退休人员养老金每人定额增加60元。

河北：退休人员每人每月增加38元，退职人员增加20元。

辽宁：大部分退休人员每人每月涨50元。

青海：退休人员每人每月增加30元。

……

谁能多涨一点？

在进行定额调整和挂钩调整之后，会进行倾斜调整，让高龄退休人员、艰苦边远地区退休人员的养老金可以多涨一些。

比如，上海企业退休人员中2017年底男满65岁、女满60岁的高龄人员可再增加20元。

北京则明确，65至69周岁的退休人员每人每月再增加40元；70至74周岁每人每月再增加50元；75至79周岁每人每月再增加60元；80周岁以上每人每月再增加70元。

北京对高龄退休人员进行倾斜调整。图片来源：中国新闻网

江西规定：年满70周岁不满80周岁的高龄人员，每人每月增加30元；年满80周岁以上的高龄人员，每人每月增加40元。

湖北规定：定额调整、挂钩调整后，对部分人员再按以下标准增加基本养老金：

1。建国前参加革命工作享受供给制的，每人每月增加30元；

2。建国前参加革命工作享受薪金制的，每人每月增加25元；

3.1953年12月31日前参加革命工作的，每人每月增加20元。

山西规定：企业退休军转干部调整后月基本养老金低于3296元的补到3296元。

青海提出，按照退休人员退休所在地的艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别，每人每月再分别增加10元、15元、30元、55元、90元。

什么时间发放到位？

说了这么多，到底什么时候能把增加的养老金发到退休人员手里？

目前，上海增加的养老金已经发放到位；北京明确，7月15日发放到广大企业退休人员手中。江西、河北、宁夏、青海表示，将在7月底前将增加的养老金按时足额发放到位。

湖北明确：由社保经办机构进行调整，要求7月底前发放到位；对于机关事业单位退休人员，已纳入参保的由发放其基本养老金的社保经办机构进行调整，尚未纳入参保的由发放其退休费的单位代调或预调，都要求8月底前发放到位。

需要说明的是，各地养老金调整发放到位的时间可能不尽相同，但无论什么时候发放到位，都是从2018年1月1日起补发。

来源：工人日报客户端综合整理、中国新闻网

责任编辑：吴金明