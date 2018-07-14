云南问责昆明污水厂问题 责令市委市政府深刻检查

原标题：云南问责昆明污水厂污泥问题，责令昆明市委市政府深刻检查

2018年6月5日至7月5日，中央第六环境保护督察组对云南省开展环境保护督察“回头看”，对边督边改发现的有关重点问题，移交云南省纪委、省监委进行直接查处或重点督办，目前已对移交的4个典型问题进行了查处。根据核查的事实，依据有关规定，经云南省委常委会研究，对有关单位和责任人进行问责追责。共问责17个单位和60名责任人。现将有关情况通报如下：

一、昆明市污水处理厂污泥处理项目监管缺失、污泥处置不当问题。对7个单位28名责任人问责，其中省管干部7人。给予昆明市委、昆明市政府通报问责，责令其分别向省委、省政府作出深刻检查。给予省环境保护厅、省住房城乡建设厅检查问责，责令其向省政府作出深刻书面检查。给予昆明市滇池管理局、昆明市住房城乡建设局通报问责；给予昆明市政府办公厅检查问责，责令其向昆明市政府作出深刻检查。给予时任昆明市副市长王道兴（已退休），玉溪市委常委、常务副市长（时任昆明市委常委、市委秘书长）柳文炜，昆明市政协副主席（时任昆明市政府秘书长）胡炜彤，昆明市副市长吴涛，省住房城乡建设厅副厅长赵志勇，呈贡区委书记（时任昆明市规划局局长）尹旭东等6人诫勉问责。给予昆明理工大学副校长（时任昆明市规划局局长）周峰越党内警告处分。给予昆明市规划局副调研员（时任昆明市规划局滇池旅游度假区区分局副局长）江滨，昆明市环境保护局局长刘跃进，省环境保护厅环保督察办主任（时任昆明市环境保护局副局长）郝玉昆等3人诫勉问责。给予昆明市东川区区长（时任昆明市政府副秘书长）陈江，昆明市政府办公厅办公室主任（时任市政府办公厅秘书六处处长）高云雯，昆明市环境保护局总工程师（时任昆明市环境保护局环评处处长）施学东，省住房城乡建设厅风景名胜区管理处处长（时任省住房城乡建设厅城市建设处处长）吴学军等4人党内警告处分。给予时任昆明市规划局滇池旅游度假区分局局长姜世凡（已退休），昆明市滇管局党组书记、局长兼昆明市滇池管理综合执法局局长尹家屏，昆明市滇管局（市滇池保护委员会办公室）总工程师余仕富，昆明市人大城环委主任委员（时任滇投公司董事长、总经理）柳伟，滇投公司常务副总经理李斌（已退休），滇池水务公司党委书记、董事长郭玉梅，滇池水务公司总经理助理胡滔，昆明滇池物流有限责任公司总经理姚建华等8人党内严重警告处分。给予昆明市规划局工程规划管理一处处长（时任市规划局滇池旅游度假区分局主持工作副局长）何建斌政务记过处分。给予昆明市商务局局长（时任滇投公司党委书记、董事长）徐增雄，滇投公司副总经理（时任滇投公司滇池项目管理有限公司总经理）李子洪组织调整处理。给予滇池水务公司党委委员、副总经理梅益立组织处理。给予昆明市滇管局治理项目建设管理处处长杨艳，昆明滇池物流有限责任公司副总经理陈凤翔撤职处分。

二、昭通市敷衍整改垃圾处理事项、久拖不决问题。对7个单位和18名责任人问责，其中厅级干部2人。给予昭通市委、昭通市政府通报问责，责令其分别向省委、省政府作出深刻检查。给予昭阳区委检查问责，责令其向昭通市委作出深刻检查。给予昭阳区政府、昭通市住房城乡建设局检查问责，责令其向昭通市政府作出深刻检查。给予昭阳区环境保护局、昭阳区住房城乡建设局检查问责，责令其向昭阳区人民政府作出深刻检查。给予昭通市委常委、昭阳区委书记江先奎，昭通市副市长（时任昭通市住房城乡建设局局长、市发展改革委主任、党组书记、市政府党组成员、秘书长）田渊，昭通市环境保护局党组书记、局长童世新，昭阳区市场监督管理局局长、城市管理综合执法局副局长高云，昭阳区旧圃镇党委副书记、镇长余廷星等5人诫勉问责。给予昭通市住房城乡建设局党组书记、局长曹阜忠党内警告处分。给予昭阳区副区长兼区教育局局长柯大林，昭阳区旧圃镇党委书记（时任昭阳区旧圃镇党委副书记、镇长）吕大勇，昭阳区旧圃镇副镇长梁玻，旧圃镇规划所所长赵声明，旧圃镇三棵树村党总支书记崔世洲，三棵树村委会主任赵家洪，三善堂村党总支书记范啟荣，三善堂村民委员会主任陈正彪等8人党内严重警告处分。给予昭阳区环境保护局党组书记、局长孟世胜党内严重警告处分，并作组织处理。给予昭阳区委副书记、区长（时任昭阳区委副书记、代区长）陶毅，昭阳区城管委副主任、区住房城乡建设局局长（时任昭阳区国土分局局长）黄延安，昭阳区城管委副主任、棚改处处长（时任昭阳区住房城乡建设局党委副书记、局长）马玉敏等3人政务警告处分。

三、红河州个旧市污染源在线监测运行异常问题。对3个单位和5名责任人问责，其中省管干部1人。给予个旧市委、市政府检查问责，责令其分别向红河州委、州政府作出深刻检查。给予个旧市环境保护局通报问责，并责令其向个旧市政府作出深刻检查。给予河口市委书记（时任个旧市委副书记、市长）赵刚，个旧市委常委、市政府常务副市长汪霞诫勉问责。给予个旧市环境保护局党组书记、局长黄映绯，个旧市环境监察大队大队长张楠党内严重警告处分。给予个旧市环境保护局副局长尹敬东政务警告处分。

四、红河州个旧市选矿试验示范工业园区建设进展滞后问题。对9名责任人问责，其中省管干部1人。给予云锡集团控股公司副总经理（云锡集团控股公司南北选矿园区建设指挥部指挥长）程睿涵，云锡集团控股公司云锡股份公司副总经理（南北选矿园区建设指挥部副指挥长）浦承尧，云锡集团控股公司云锡股份公司卡房分公司经理（南部选矿园区建设指挥部指挥长）刘长武，云锡集团控股公司云锡股份公司大屯锡矿党委书记（北部选矿园区建设指挥部指挥长）张学平，个旧市人大常委会党组书记、主任（时任个旧市委常委、组织部长、市南北选矿园区工程项目问责领导小组组长）李永能，个旧市政府副市长（时任个旧市国土资源局局长）毛文波，个旧市卡房镇党委副书记、镇长张建云，个旧市大屯镇党委副书记、镇长邓海龙等8人诫勉问责。给予红河州发展和改革委员会副主任王永昌党内警告处分。

上述问题，反映出一些地方和单位的有关负责同志抓生态环保的意识不强，履行生态文明建设的主体责任不力。有的在项目投资上，规划没有整体性和长远性，决策不科学，选址不合理，造成国家资财损失；有的对2016年第一次中央环保督察提出的整改意见不认真落实，敷衍整改、不兑现整改承诺、久拖不决；有的虽然设有污染源在线监测设备设施，但形同虚设，起不到任何监测作用；有的落实上级工作部署不力，相关项目实施进展滞后，并没有对相关责任人问责。对这些问题必须真追责、严追责和终身追责。

各地区各部门一定要提高政治站位，以习近平生态文明思想为指导，深刻认识生态文明建设和生态环境保护的重大意义，深刻汲取被问责单位和党员干部的教训，举一反三，落实责任。坚决打好污染防治攻坚战，加快建成全国生态文明建设排头兵。党政主要领导要全面落实党政同责、一岗双责主体责任，把生态文明建设摆在更加突出的位置，切实担负起本行政区域生态环境保护第一责任人责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责。各相关部门要履行好生态环境保护职责，管发展的、管生产的、管行业的部门必须按“一岗双责”的要求抓好生态环境保护工作。

各级纪检监察机关要进一步强化监督执纪问责和监督调查处置职责，严格责任追究。对不顾生态环境盲目决策、违法违规审批开发利用规划和建设项目的，对造成生态环境质量恶化、生态功能严重退化、后果严重的，对生态环境事件多发高发、应对不力、群众反映强烈的，对生态环境保护责任没有落实、推诿扯皮、没有完成工作任务的，不管涉及什么地方、什么部门、什么人，都要依规依纪依法严格问责，终身追责。（云南省纪委监委）

来源：中央纪委国家监委网站

责任编辑：吴金明