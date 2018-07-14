原标题：蔡奇会见中国国民党前主席连战
来源：识政
撰文| 祁梦竹 武红利 摄影 | 戴冰
中国国民党前主席连战日前率台湾各界人士参访团来京。今天，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇会见了连战一行。中共中央台办、国务院台办主任刘结一，北京市委副书记、市长陈吉宁一同会见。
蔡奇简要介绍了北京经济社会发展情况，对连战及台湾各界人士关心支持京台交流合作表示感谢。他说，
连战主席长期致力于两岸关系和平发展，作出了特殊贡献。近年来，京台人员往来和各领域交流合作取得了可喜进展。
当前，北京市正在深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，落实首都城市战略定位，加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，抓好“三件大事”，打好“三大攻坚战”，做好改革发展稳定和改善民生各项工作，更加奋发有为推动首都新发展。
在新的历史起点上，深化京台交流合作，潜力巨大，前景光明。我们积极为台湾同胞来京投资兴业、旅游观光，为岛内青年来京实习就业创业，创造良好环境。
我们注意到，民进党当局拒不承认“九二共识”，阻碍两岸关系向前发展，但两岸民众交流合作大势是任何人阻挡不了的。
我们将认真贯彻落实习近平总书记提出的“两岸一家亲、共圆中国梦”理念和“四个坚定不移”要求，继续推动京台经贸文化各领域交流合作，维护两岸同胞共同福祉，推动两岸关系和平发展，共同致力中华民族伟大复兴。
连战对北京近年来快速发展取得的成绩表示祝贺。他说，
京台两地在科技、教育、文化等领域来往密切，台湾来京投资、求学、参访的人数不断增加，尤其是越来越多的台湾年轻人来北京学习，并希望留在北京发展，令人十分高兴。
当前，北京在疏解非首都功能等方面取得巨大成绩，城市面貌焕然一新，国际影响力不断扩大。
希望未来京台两地不断拓展新的领域，继续加强合作，为两岸关系不断深化发展作出新的贡献。
市领导崔述强、齐静、王宁，市政府秘书长靳伟参加会见。
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