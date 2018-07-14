美方指责无效 2千问题轰炸后WTO对华审议出结果了

原标题：美方指责无效，2千个问题轰炸，WTO对华审议出结果了！

3天前，中国常驻世界贸易组织代表张向晨用“怎能为中国专设篮筐”，给了美方“重商主义”的指责一个掷地有声的回应。目前，这场审议已经结束，各方给了中国高度评价。

据央视网7月14日报道，13日，世界贸易组织（WTO）对中国第七次贸易政策审议在日内瓦结束。本次审议是在11号和13号两天进行的。

审议期间，世贸组织成员所提出的问题和发言的数量再创历史新记录，42个成员国提出1963个书面问题，并有70位成员发言。参与审议的各方普遍认为，中国这两年的经济发展和贸易政策方向给全球的发展带来了机会。

本次审议会议的讨论引导人是瑞士常驻世贸组织代表团大使狄迪尔·查博维也表示，“无法想象，如果没有中国的积极参与，当今世界的多边合作会是怎样，对于世贸组织来说尤其如此，中国履行对世贸组织的承诺赢得高度赞赏。”

世贸组织政策审议中心主任威利·阿法罗说：“我们看到中国非常积极地参与到这次的贸易政策审议中来，我们看到很多世贸组织成员代表前来参会，这说明他们对中国的关注。其中很多的成员提及这样一个事实，中国是几乎所有世贸组织成员重要的贸易伙伴，中国对于世贸组织成员的问题也积极地做出了评价和回应。”

审议结束后，中国代表团举行了媒体吹风会，介绍本次审议的有关情况。这也是继12号在世贸组织举行中外媒体宣介会后，又一次对媒体进行全面阐述。

中国代表团团长、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍说，世贸组织成员在审议期间所提出的问题涉及降低关税、扩大外资准入、国有企业改革、知识产权保护、补贴政策等诸多领域。

很多国家也利用这样的平台表达了他们希望同中国合作的愿望，感谢中国的发展为世界经济带来的动力，同时也希望中国作为世界上最大的货物贸易国，能够带动其他成员一起履行世贸组织的义务。

王受文说：“在审议过程中，世贸组织的成员对于中国在过去两年里经济贸易政策的发展给予了充分地肯定，他们对中国经贸发展给他们带来的机会非常赞赏，对中国履行世贸组织的各项义务所取得的进展也给予充分的肯定。特别是他们高度赞赏中国改革开放的新举措，他们也非常高兴地认识到，中国的开放在加入世贸之后没有停步，还在继续扩大。”

此外，对于当前单边主义、保护主义给世贸组织带来的冲击，世贸组织成员纷纷表示堪忧。

对此，中国常驻世界贸易组织代表张向晨表示，中国正在努力地推动世贸组织的三大功能发挥作用：

“世贸组织能否走出困境，取决于两个条件：一是世贸组织的成员能不能联手抵制保护主义和单边主义，另外就是世贸组织能不能够根据全球化的变化与时俱进，调整自己的规则。在这方面很多世贸组织的成员对中国寄予了期望，中国作为一个贸易大国，我们当然要在当前的世贸组织面临的危机当中发挥我们的作用。”

张向晨指出，中国正在以积极的态度参与世贸组织的各类贸易谈判。同时也希望世贸组织的争端解决机制对于某些国家不符合规则的做法做出公正的裁决。

央视记者薛婧萌提到：“在多边贸易体制受到挑战的形势下，中国再一次向世界表明它的态度，坚定地捍卫多边贸易体制的基本原则和核心价值，并且通过自身的发展，不断发挥中国作为负责任大国的作用。”

责任编辑：张迪