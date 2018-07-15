原标题：秦城监狱传来新消息，这只大老虎要坐牢到93岁

来源：长安街知事公众号

日前，北京高院作出裁定，于2013年11月被判处无期徒刑的吉林省委原常委、原常务副省长田学仁，因认罪悔罪、3次获得奖励，被减为有期徒刑22年。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，此人的刑期到2040年6月底止，到时他已经是93岁高龄。

田学仁受审

出生于1947年3月田学仁是辽宁人，长期在吉林工作，曾任长春市委副书记、吉林市委书记、延边自治州委书记，2001年1月晋升为吉林省委常委，3年后改任常务副省长。

2008年初，此人“去常”，出任吉林银行党委书记、董事长。2011年11月，中纪委发布消息称，田学仁因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。半年后，他被双开。问题通报显示，其利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额钱物，收受礼金。

2013年11月，北京一中院对田学仁受贿案作出一审判决，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

法院审理后查明：1995年至2011年间，田学仁利用职务便利，为他人在获取贷款、承揽业务、晋升职务等事项上谋取利益，先后多次收受吉林天河药业有限公司、时任长春市公安局经侦大队缉私队队长的徐为民等10个单位或个人给予的钱款共计1919万余元。

今年1月9日，秦城监狱提出减刑建议，公安部监所管理局审核同意后，报送北京高院审理。1月23日，北京高院立案并公示，2月6日下午，在秦城监狱法庭公开开庭审理该案。

之所以建议对田学仁减刑，秦城监狱的理由是：他在服刑期间能认罪悔罪，认真遵守法律法规及监规，自觉接受教育改造，积极参加思想文化教育活动，按时完成劳动任务，曾获监狱奖励。

最终，该院于6月29日作出裁定，将田学仁无期徒刑的刑罚，减为有期徒刑22年（自2018年6月29日起至2040年6月28日止），剥夺政治权利改为十年。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，如今田学仁已是71岁，按照刑期22年，排除减刑、假释等因素算的话，其出狱时就将达到93岁高龄。

白恩培受审

需要提醒的是，2015年11月1日起施行的刑法修正案（九）增设了终身监禁的规定：对贪污、受贿行为，罪行极其严重，判处死刑缓期执行二年期满，依法减为无期徒刑后，不得减刑、假释。

换句话说，获终身监禁的腐败分子必须在监狱终身服刑，把牢底坐穿。此制度可以从法律层面，封堵官员的“赎身暗门”，避免个别官员利用减刑、假释程序逃避刑罚。

截至目前，被判处终身监禁的贪官已达4人，他们分别是云南省委原书记白恩培、国家能源局煤炭司原副司长魏鹏远、黑龙江龙煤矿业物资供应分公司原副总经理于铁义，以及天津市政协原副主席武长顺，他们将把牢底坐穿。

责任编辑：张申