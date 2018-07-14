安徽农业委员会主任陶方启调任宣城市委书记

原标题：安徽省农业委员会主任陶方启调任宣城市委书记
来源：安徽日报微信公众号
日前安徽省委决定：陶方启同志任宣城市委书记。
陶方启简历：
男，汉族，1962年11月出生，安徽桐城人，中央党校研究生学历。
任职经历：
1979.09--1981.07 安庆农校农学专业学习
1981.07--1982.09 望江县武昌乡团干
1982.09--1984.03 望江县团县委学少部副部长
1984.03--1985.03 望江县团县委副书记
1985.03--1985.10 望江县华阳区委副书记
1985.10--1990.11 望江县长岭区委副书记、区长，漳湖区委书记，长岭区委书记
1990.11--1993.01 望江县委常委、组织部部长
1993.01--1994.07 望江县委常委、副县长
1994.07--1995.03 潜山县委副书记、代县长
1995.03--1996.07 潜山县委副书记、县长
1996.07--1998.03 潜山县委副书记、县长兼天柱山风景区管委会党委书记、主任
1998.03--1998.06 潜山县委副书记、县长兼天柱山风景区管委会主任
1998.06--2003.03 安庆市郊区区委书记
2003.03--2004.02 安庆市郊区区委书记、人大主任
2004.02--2009.11 安庆市人民政府副市长，市委常委、常务副市长
2009.11--2014.12 安庆市委副书记、市委党校校长，市委督查组组长
2014.12--2016.12 安徽省物价局局长（正厅级）、分党组书记，省发展和改革委员会副主任（兼）、党组成员
2016.12—2017.1 安徽省农业委员会党组书记
2017.1— 安徽省农业委员会党组书记、主任
2018年7月任宣城市委书记。
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