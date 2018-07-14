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安徽农业委员会主任陶方启调任宣城市委书记

安徽农业委员会主任陶方启调任宣城市委书记
2018年07月14日 19:10 澎湃新闻
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　　原标题：安徽省农业委员会主任陶方启调任宣城市委书记

　　来源：安徽日报微信公众号

陶方启 资料图 陶方启 资料图

　　日前安徽省委决定：陶方启同志任宣城市委书记。

　　陶方启简历：

　　男，汉族，1962年11月出生，安徽桐城人，中央党校研究生学历。

　　任职经历：

　　1979.09--1981.07 安庆农校农学专业学习

　　1981.07--1982.09 望江县武昌乡团干

　　1982.09--1984.03 望江县团县委学少部副部长

　　1984.03--1985.03 望江县团县委副书记

　　1985.03--1985.10 望江县华阳区委副书记

　　1985.10--1990.11 望江县长岭区委副书记、区长，漳湖区委书记，长岭区委书记

　　1990.11--1993.01 望江县委常委、组织部部长

　　1993.01--1994.07 望江县委常委、副县长

　　1994.07--1995.03 潜山县委副书记、代县长

　　1995.03--1996.07 潜山县委副书记、县长

　　1996.07--1998.03 潜山县委副书记、县长兼天柱山风景区管委会党委书记、主任

　　1998.03--1998.06 潜山县委副书记、县长兼天柱山风景区管委会主任

　　1998.06--2003.03 安庆市郊区区委书记

　　2003.03--2004.02 安庆市郊区区委书记、人大主任

　　2004.02--2009.11 安庆市人民政府副市长，市委常委、常务副市长

　　2009.11--2014.12 安庆市委副书记、市委党校校长，市委督查组组长

　　2014.12--2016.12 安徽省物价局局长（正厅级）、分党组书记，省发展和改革委员会副主任（兼）、党组成员

　　2016.12—2017.1 安徽省农业委员会党组书记

　　2017.1—       安徽省农业委员会党组书记、主任

　　2018年7月任宣城市委书记。

 

责任编辑：张迪

潜山陶方启宣城
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