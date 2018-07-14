“火书记”落马后 甘肃和武威市召开两场重要会议

原标题：“火书记”落马后

13日上午，甘肃省政协农业和农村工作委员会副主任、武威市委原书记火荣贵落马。

火荣贵曾主政武威长达7年时间。据财新网报道，任职期间，火荣贵被指曾导演2016年的抓记者事件。火荣贵此番被查，据信与甘肃全省正在进行的肃清王三运余毒相关。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在火荣贵落马当天，甘肃省和武威市召开了两场重要会议。

当天，甘肃省委常委、省纪委书记、省监委主任刘昌林对新任省管领导干部进行廉政谈话。会上，还组织观看了省纪委监委拍摄制作的警示教育片。

刘昌林指出，党员领导干部的权力是党和人民赋予的，要正确理解和看待权力，切实把权力当作组织的重托、为公的责任，坚定不移贯彻落实中央、省委决策部署，尽心尽力为人民服务，为人民谋幸福。要始终保持对组织、对纪律、对法律的敬畏之心，绝不能有特权思想，绝不能滥用权力、以权谋私。

他强调，要正确处理好权力与责任的关系，知责尽责，把心思和精力真正用到干工作、抓落实、创事业上。要正确处理好权力与名利的关系，清醒面对得与失、苦与乐、快与慢，摒除贪婪心态、攀比心态、急躁心态。要正确处理好权力与监督的关系，提高接受监督的思想自觉，扭转监督太多束缚手脚的错误认识，清醒认识到监督只会越来越严，习惯在监督和约束下工作生活。

与此同时，当天，武威市委常委会召开会议，传达甘肃省纪委监委对火荣贵涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定。武威市委书记柳鹏主持会议。

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与会同志一致表示，坚决拥护省纪委监委对火荣贵涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查。

会议强调，省纪委监委对火荣贵涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查，彰显了省委推进全面从严治党、持续正风反腐、净化政治生态的坚定决心。全市各级党组织、广大党员干部要深刻认识火荣贵涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查的警示意义，从中汲取深刻教训，举一反三、引以为戒，结合省委第四巡视组巡视反馈问题整改，更加深入扎实地推动全面从严治党向纵深发展，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治生态。

会议强调，要把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。要严肃党内政治生活，不断净化政治生态，严格贯彻执行民主集中制，坚决防止和克服搞“一言堂”、个人说了算等问题。要严格廉洁自律，自觉坚持在法律约束下用权、在制度笼子里用权，坚决防止用权任性随意，坚决反对特权思想和特权现象，切实做到修身慎行、怀德自重、清廉自守。要牢固树立正确的政绩观，坚持一切从实际出发，确保一切工作经得起时间、实践、历史和人民的检验。要认真履行主体责任，不断把全面从严治党引向深入，切实加强党内监督，特别是要把一把手管住管好，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚决减少腐败存量，遏制腐败增量。要全面贯彻落实新时代党的组织路线，坚持正确选人用人导向，努力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，为打好打赢脱贫攻坚战，推动全市经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

责任编辑：张迪